University Book Store Headlines: 12.6.2021

PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the weekend: Purdue's bowl and more -- GoldandBlack.com Back to Music City Bowl for Purdue - GoldandBlack.com | Purduesports.com First Look: Purdue-Tennessee - GoldandBlack.com Bell/Karlaftis turning pro and more - Journal & Courier | GoldandBlack.com



PURDUE BASKETBALL

Purdue holds off Iowa, 77-70 - Purduesports.com Ohio State women subdue Purdue - Purduesports.com Upon Further Review: Purdue's win over Iowa - GoldandBlack.com Energy, toughness sustain Gillis - Journal & Courier

OLYMPIC/OTHER

Wrestling places seven at Cliff Keen - Purduesports.com Track opens season - Purduesports.com Soccer's Griffith earns second team All-American - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY