University Book Store Headlines: 12.6.2021

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Scott Clayton (1949) Running Back, Football
Garrett Miller (2000) Tight End, Football
Ken Otto (1950) Center, Men's Basketball
Alex Osleger (1961) Offensive Guard, Football
Ben Smith (1978) Free Safety, Football
Chase Lecklider (1983) Wide Receiver, Football
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