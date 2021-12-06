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University Book Store Headlines: 12.6.2021

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PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the weekend: Purdue's bowl and more -- GoldandBlack.com

Back to Music City Bowl for Purdue - GoldandBlack.com | Purduesports.com

First Look: Purdue-Tennessee - GoldandBlack.com

Bell/Karlaftis turning pro and more - Journal & Courier | GoldandBlack.com


PURDUE BASKETBALL

Purdue holds off Iowa, 77-70 - Purduesports.com

Ohio State women subdue Purdue - Purduesports.com

Upon Further Review: Purdue's win over Iowa - GoldandBlack.com

Energy, toughness sustain Gillis - Journal & Courier

OLYMPIC/OTHER

Wrestling places seven at Cliff Keen - Purduesports.com

Track opens season - Purduesports.com

Soccer's Griffith earns second team All-American - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Scott Clayton (1949) Running Back, Football

Garrett Miller (2000) Tight End, Football

Ken Otto (1950) Center, Men's Basketball

Alex Osleger (1961) Offensive Guard, Football

Ben Smith (1978) Free Safety, Football

Chase Lecklider (1983) Wide Receiver, Football

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