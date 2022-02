University Book Store Headlines: 2.23.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

First Impression: Kanon Catchings - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Raft of key players will miss spring practice coming off injury - GoldandBlack.com Eight biggest shoes to fill this spring - GoldandBlack.com Spring football preview: Purdue safeties - GoldandBlack.com Spring football preview: Purdue cornerbacks - GoldandBlack.com Ricardo Allen retires - Yahoo.com West Virginia QB recruit recovering after being shot in 'road rage incident' - Yahoo.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DbG9zZXIgbG9vayBhdCBCaWcgVGVuIHBvcnRhbCBudW1iZXJzIChz aGlwIHBsYXllcnMgd2hvIGVudGVyZWQgc2luY2UgOC8xKSA8YnI+KjY4JSBm b3VuZCBuZXcgc2Nob29scyA8YnI+PGJyPiozNi4yJSBvZiBwbGF5ZXJzIGNv bW1pdHRlZCB0byBQNSBzY2hvb2xzIDxicj4qNDYuNiUgb2YgcGxheWVycyBj b21taXR0ZWQgdG8gRzUgc2Nob29scyA8YnI+KjE3LjIlIG9mIHBsYXllcnMg Y29tbWl0dGVkIHRvIEZDUy9EMiBzY2hvb2xzIDxicj4qNTcgcGxheWVycyBy ZW1haW4gaW4gcG9ydGFsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v cml2YWxzbWlrZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Acml2YWxzbWlrZTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIFRyYW5zZmVyIFBvcnRhbCAoQFJpdmFsc1Bv cnRhbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNQb3J0 YWwvc3RhdHVzLzE0OTYxNzMyNTM3NjkwMjM0ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

PURDUE BASKETBALL

OPINION: Switching to zone may save Purdue's defense - Exponent.com Michigan State coach Tom Izzo says college basketball shouldn't get rid of handshake line - ESPN.com Now, Juwan Howard needs to be a better leader - SI.com Tom Izzo is right: Ditching handshake line a bad idea - Yahoo.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtUaGV5IHdlcmUgc28gY29tbWl0dGVkIHRvIFB1cmR1ZSwg Y29tbWl0dGVkIHRvIHdoYXQgd2Ugd2VyZSBidWlsZGluZy4mcXVvdDs8YnI+ PGJyPi0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Ix R2ltcGFjdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Ix R2ltcGFjdDwvYT4gUGlvbmVlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NBUk9MWU5QRUNLP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDQVJPTFlO UEVDSzwvYT4sIG9uIGhlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1B1cmR1ZVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlV0JCPC9h PiBjYXB0YWlucyBVa2FyaSBGaWdncyAmYW1wOyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1N0ZXBoYW5pZVdoaXRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBTdGVwaGFuaWVXaGl0ZTwvYT48YnI+PGJyPkZ1bGwgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0IxR3RvZGF5P3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQjFHdG9kYXk8L2E+IGludGVy dmlldyDinqHvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ZyR0NNUkNkZ1Ai Pmh0dHBzOi8vdC5jby9mckdDTVJDZGdQPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vN1R3Wk41OEVYRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdUd1pONThFWEY8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE9uIEJUTiAoQFB1cmR1ZU9uQlROKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZU9uQlROL3N0YXR1 cy8xNDk2MjQzMzY0NDgzODEzMzc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl YnJ1YXJ5IDIyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGtub3cgdGhlcmXigJlzIGEga2lkIGF0IFB1cmR1ZSBydCBub3cg dGhhdOKAmXMgcHJldHR5IGdvb2QgYnV0IGtlZXAgdGhhdCBzZWF0IHdhcm0g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBib2lsZXJiYWxsPC9hPuKApiDwn5iOPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TcG9ydHNDZW50ZXI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QHNwb3J0c2NlbnRlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9teWxlc2pjb2x2aW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QG15bGVzamNvbHZpbjwvYT4gVEFMSyBUTyBNRSBTT04hISEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2JvaWxlcnVwP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jYm9pbGVydXA8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9zcG9ydHNjZW50 ZXJ0b3AxMD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3Nw b3J0c2NlbnRlcnRvcDEwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUXNk TUZ5VGRaWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FzZE1GeVRkWlk8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgUm9zZXZlbHQgQ29sdmluIChAcmNvbHZpbjMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmNvbHZpbjMvc3RhdHVzLzE0OTYyOTYzMDc2 MzEzMDQ3MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjMsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers set for hosting spotlight at Big Tens - PurdueSports.com 100-point diving event headlines as 12 score at Big Tens - PurdueSports.com Bunnabodee leads Purdue to sixth-place finish at the ICON Invitational - PurdueSports.com



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyAyOjIyIG9uIDIvMjIvMjIsIHNvIGhlcmUmIzM5O3Mg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9raW5nX2RvZXJ1ZT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aa2luZ19kb2VydWU8L2E+LjxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ud29zZGF5P3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVHdvc2RheTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2tSUHBTdkxWUzUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rUlBw U3ZMVlM1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBGb290YmFsbCAoQEJvaWxl ckZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxl ckZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDk2MjAzNjM5Mzc5MTQwNjA4P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY

Ed Flanagan (1944) Center, Football Ben Holt (1997) Linebacker, Football Joe Evans (1951) Defensive Back, Football Kevin Telep (1957) Offensive Line, Football Don Schwer (1959) Offensive Line, Football Ryan Grigson (1972) Offensive Tackle, Football Joe Evans (1951) Defensive Back, Football Kevin Telep (1957) Offensive Line, Football Justin Siller (1989) Quarterback, Football