 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-02-23 06:36:05 -0600') }} football Edit

University Book Store Headlines: 2.23.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

First Impression: Kanon Catchings - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Raft of key players will miss spring practice coming off injury - GoldandBlack.com

Eight biggest shoes to fill this spring - GoldandBlack.com

Spring football preview: Purdue safeties - GoldandBlack.com

Spring football preview: Purdue cornerbacks - GoldandBlack.com

Ricardo Allen retires - Yahoo.com

West Virginia QB recruit recovering after being shot in 'road rage incident' - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

OPINION: Switching to zone may save Purdue's defense - Exponent.com

Michigan State coach Tom Izzo says college basketball shouldn't get rid of handshake line - ESPN.com

Now, Juwan Howard needs to be a better leader - SI.com

Tom Izzo is right: Ditching handshake line a bad idea - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers set for hosting spotlight at Big Tens - PurdueSports.com

100-point diving event headlines as 12 score at Big Tens - PurdueSports.com

Bunnabodee leads Purdue to sixth-place finish at the ICON Invitational - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Ed Flanagan (1944) Center, Football

Ben Holt (1997) Linebacker, Football

Joe Evans (1951) Defensive Back, Football

Kevin Telep (1957) Offensive Line, Football

Don Schwer (1959) Offensive Line, Football

Ryan Grigson (1972) Offensive Tackle, Football

Joe Evans (1951) Defensive Back, Football

Kevin Telep (1957) Offensive Line, Football

Justin Siller (1989) Quarterback, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}