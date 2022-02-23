University Book Store Headlines: 2.23.2022

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PURDUE BASKETBALL
OPINION: Switching to zone may save Purdue's defense - Exponent.com
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Tom Izzo is right: Ditching handshake line a bad idea - Yahoo.com
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100-point diving event headlines as 12 score at Big Tens - PurdueSports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Ed Flanagan (1944) Center, Football
Ben Holt (1997) Linebacker, Football
Joe Evans (1951) Defensive Back, Football
Kevin Telep (1957) Offensive Line, Football
Don Schwer (1959) Offensive Line, Football
Ryan Grigson (1972) Offensive Tackle, Football
Joe Evans (1951) Defensive Back, Football
Kevin Telep (1957) Offensive Line, Football
Justin Siller (1989) Quarterback, Football
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