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University Book Store Headlines: 3.1.2022

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Aidan O'Connell was one of the few regulars working out in Purdue's first spring practice.
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PURDUE BASKETBALL

The 411: Purdue-Wisconsin - GoldandBlack.com

Purdue-Wisconsin preview - Purduesports.com

ESPN's BPI likes Purdue - Badgers Wire

Yahoo likes Badgers - Yahoosports

Championship at stake when Purdue travels to Wisconsin - Journal and Courier

Purdue-Wisconsin storylines to track - Journal and Courier

Purdue -2.5 - Vegas Insider

Join Brian Neubert and Alan Karpick on this Thursday, March 3 at the Boiler Up Bar for Thursday Night LIVE
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PURDUE FOOTBALL

First practice notable for who wasn't practicing - GoldandBlack.com | Journal and Courier

2022 Spring Preview: Athlon Sports

Deep Dive: Purdue practice No. 1 - GoldandBlack.com

Gallery: Purdue practice No. 1 - GoldandBlack.com

Alaimo pulls name from transfer portal - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

BTN picks up home games versus IU and Michigan - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Ed Zaunbrecher (1950) Assistant Coach, Football

Steve Burke (1952) Quarterback, Football

Daryl Calhoun (1963) Tailback, Football

Greg Olson (1963) Assistant Coach, Football

Ken Upshaw (1964) Defensive Line, Football

Nat Martin (1968) Free Safety, Football

David Steinmetz (1995) Offensive Line, Football

Jaylan Alexander (2000) Linebacker, Football

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