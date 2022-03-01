University Book Store Headlines: 3.1.2022

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BTN picks up home games versus IU and Michigan - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Ed Zaunbrecher (1950) Assistant Coach, Football
Steve Burke (1952) Quarterback, Football
Daryl Calhoun (1963) Tailback, Football
Greg Olson (1963) Assistant Coach, Football
Ken Upshaw (1964) Defensive Line, Football
Nat Martin (1968) Free Safety, Football
David Steinmetz (1995) Offensive Line, Football
Jaylan Alexander (2000) Linebacker, Football
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