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University Book Store Headlines: 3.31.2022

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PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: Back to basics, ball security and more - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com chat thread - GoldandBlack.com

How Final Four players ranked as recruits - CBSSports.com

Ivey tabbed Wooden Award All-American - PurdueSports.com

Purdue can end disappointing NCAA tournament losses by returning to its roots - JCOnline.com

What ESPN's experts got right and wrong in Final Four picks - ESPN.com

Wedding day blues: Duke, Carolina fans getting married this weekend face incredible predicament - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Jackson Anthrop knows it 'just takes one team to give you a chance' - GoldandBlack.com

Future is now for young o-linemen Moussa and Mbow - GoldandBlack.com

Spring Football Central - GoldandBlack.com

Gallery: Pro Day at Purdue - GoldandBlack.com

David Bell focused on route running instead of 40 time - JCOnline.com

Building depth at tight end focus during spring practice - JCOnline.com

Jim Chaney joins Georgia Tech staff - FootballScoop.com

WWE to host 45 current, former college athletes at WrestleMania weekend tryout - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue's trip to Terre Haute off due to T-storms - PurdueSports.com

Weekend sees Boilermakers off to Florida and Cincinnati - PurdueSports.com

Purdue women's basketball center Ra Shaya Kyle enters NCAA transfer portal - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Lashley (1961) Defensive Back, Football

Joy Holmes (1969) Forward, Women's Basketball

John Gertzen (1971) Wide Receiver, Football

Tim Ervin (1973) Guard, Men's Basketball

Shane Ryan (1976) Kicker, Football

Ukari Figgs (1977) Guard, Women's Basketball

Michelle Duhart (1978) Forward, Women's Basketball

Kory Sheets (1985) Running Back, Football

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