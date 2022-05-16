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University Book Store Headlines: 5.16.2022

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PURDUE BASKETBALL

Ten schools waiting on big NBA decisions - CBSSports.com

Final conference power rankings - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

Three Thoughts From The Weekend: Jeff Brohm, Milton Wright and more - GoldandBlack.com

Sources: WR Milton Wright academically ineligible, no longer on team - GoldandBlack.com

'We'll get sued': Transfer portal has put college sports in a pickle - Yahoo.com

Five QBs who can be the next Kenny Pickett - CBSSports.com

Wisconsin assistant resigns after being linked to alleged NCAA recruiting violations at Air Force - CBSSports.com

Georgia coach Kirby Smart believes tampering in college football is initiated by players - CBSSports.com

PURDUE RECRUITING

Class of 2025 QB Ethan Plumb talks early offers, summer plans - Rivals.com

OLYMPIC/OTHER

ATO house special meeting rescheduled for June - Exponent.com

Wansing Pitches Purdue to Pivotal Rubber Game Win - PurdueSports.com

Wills Wins Big Ten Triple Jump Title - PurdueSports.com

Eckstein Wins Silver to Open Big Tens - PurdueSports.com

3 Place 4th Saturday at Big Tens - PurdueSports.com

Smeltz Honored as Academic All-District Again - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Wormsley (1969) Offensive Tackle, Football

Tina Eddie (1971) Forward, Women's Basketball

Kevin Green (1988) Linebacker , Football

Sterling Carter (1991) Tight End, Football

Robert Gregory (1993) Defensive Back, Football

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