University Book Store Headlines: 5.16.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Wormsley (1969) Offensive Tackle, Football
Tina Eddie (1971) Forward, Women's Basketball
Kevin Green (1988) Linebacker , Football
Sterling Carter (1991) Tight End, Football
Robert Gregory (1993) Defensive Back, Football
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