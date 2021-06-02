University Book Store Headlines: 6.02.2021

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PURDUE BASKETBALL
Boilermakers to face NC State in BHOF Invitational - PurdueSports.com
Kansas, Kentucky on rise in Way-Too-Early Top 25 college basketball rankings for 2021-22 - ESPN.com
PURDUE RECRUITING
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PURDUE FOOTBALL
Transfer tracker: Special teams - GoldandBlack.com
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ESPN's Kirk Herbstreit still can't smell or taste anything 5 months after COVID-19 diagnosis - Yahoo.com
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Penola, Lyon climb podium at U23 Nationals - PurdueSports.com
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John McDonnell (1959) Assistant Coach, Football
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