University Book Store Headlines: 6.02.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoQU5OT1VOQ0VNRU5U8J+aqFBsZWFzZSB3ZWxjb21lIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyQmFsbDwvYT4gYWx1bSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2luc2FuZV9tYW5lMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGluc2FuZV9tYW5lMjA8L2E+IHRvIHRoZSBzcXVhZCBmb3IgdGhl IDIwMjEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGV0b3VybmFt ZW50P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGV0b3VybmFtZW50PC9hPiEg PGJyPjxicj7inIUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CMUdN QkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEIxR01CQmFsbDwvYT4gRGVm ZW5zaXZlIFBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhcjxicj7inIUgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CMUdNQkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEIxR01CQmFsbDwvYT4gRmlyc3QgVGVhbSA8YnI+4pyFIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkJBP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBOQkE8L2E+IERyYWZ0IFBpY2s8YnI+IDxicj5XZSBjb3VsZG7igJl0IGJl IG1vcmUgZXhjaXRlZCB0byBhZGQgQUogdG8gdGhlIHNxdWFkIGZvciB0aGlz IHN1bW1lciEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j Qm9pbGVyVXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tdGpiMXUzakNV Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbXRqYjF1M2pDVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBN ZW4gb2YgTWFja2V5IChAUHVyZHVlVGJ0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVRidC9zdGF0dXMvMTM5OTcxMjYxNzA5NTEyNzA0 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE BASKETBALL

Boilermakers to face NC State in BHOF Invitational - PurdueSports.com Kansas, Kentucky on rise in Way-Too-Early Top 25 college basketball rankings for 2021-22 - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Purdue June visit directory: Football and basketball - GoldandBlack.com At long last, the NCAA's recruiting dead period lifts - GoldandBlack.com As college football recruiting reopens, high school recruits 'are getting screwed' - Yahoo.com Rumor Mill: Transfer tracker - Rivals.com Coaches ready as recruiting starts - CBSSports.com Five takeaways from 2021 recruiting cycle - CBSSports.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHZpc2l0IHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBCb2lsZXJCYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoUGFpbnRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQYWlu dGVyPC9hPiBhbmQgdGhlIGNvYWNoaW5nIHN0YWZmLCBibGVzc2VkIHRvIHJl Y2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBQdXJkdWUgVW5pdmVyc2l0eSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYm9pbGVydXA/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNib2lsZXJ1cDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FNUU5XcHZ0cWEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9hTVFOV3B2dHFhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE15bGVzIEouIENvbHZpbiAo QG15bGVzamNvbHZpbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9t eWxlc2pjb2x2aW4vc3RhdHVzLzEzOTk4MDg0NjI2NTAwMTk4NDc/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBsb3N0IGEgbWVtYmVyIG9mIG91ciBCb2lsZXJtYWtlciBjb2Fj aGluZyBmcmF0ZXJuaXR5IHRvZGF5LiBPdXIgdGhvdWdodHMgYXJlIHdpdGgg Q29hY2ggQnVydG5ldHTigJlzIGZhbWlseSwgZnJpZW5kcyBhbmQgcGxheWVy cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ROeDBQUWhKVU8iPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9UTngwUFFoSlVPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBGb290 YmFsbCAoQEJvaWxlckZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xMzk5NzYzOTcyMDY1MjAy MTgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMSwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE FOOTBALL

Transfer tracker: Special teams - GoldandBlack.com Leon Burtnett passes away - GoldandBlack.com Bowl schedule - Yahoo.com Former Purdue coach Leon Burtnett remembered for personality, passion, knowledge - JCOnline.com

ESPN's Kirk Herbstreit still can't smell or taste anything 5 months after COVID-19 diagnosis - Yahoo.com Takeaways from Week One point spreads - Yahoo.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5e9IPCdkIHwnZCi8J2QoCDwnZCl8J2QovCdkKDwnZCh8J2QrfCd kKwg8J2QsPCdkKLwnZCl8J2QpSDwnZCi8J2Qp/CdkKzwnZCp8J2QovCdkKvw nZCeIPCdkLLwnZCo8J2Qri4uLiDwnZCa8J2QpyDwnZCE8J2QpvCdkKnwnZCi 8J2Qq/CdkJ4g8J2QkvCdkK3wnZCa8J2QrfCdkJ4g8J2QqPCdkJ8g8J2QjPCd kKLwnZCn8J2QnS48YnI+PGJyPuKclO+4jzogSW5jcmVkaWJsZSBkYXkgb2Yg aG9vcHMuIDxicj7wn5OFOiBTdW5kYXksIERlYy4gMTI8YnI+8J+TjTogQnJv b2tseW4gLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JhcmNsYXlz Y2VudGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiYXJjbGF5c2NlbnRlcjwv YT48YnI+4oS577iPOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvQkhPRkludml0YXRpb25hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I0JIT0ZJbnZpdGF0aW9uYWw8L2E+IC8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib29waGFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASG9vcGhhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FbEZy cXJtMTBIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRWxGcnFybTEwSDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9pbGVyQmFsbCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsL3N0YXR1cy8x Mzk5Nzc5MTI3NDg2NTIxMzUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUg MSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

OLYMPIC/OTHER

Penola, Lyon climb podium at U23 Nationals - PurdueSports.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvVG91Y2hkb3duVHVlc2RheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I1RvdWNoZG93blR1ZXNkYXk8L2E+LCBhbmQgd2UmIzM5 O3JlIHRha2luZyBhIGxvb2sgYmFjayBhdCBEYXZpZCBCZWxsJiMzOTtzIGZp cnN0IEIxRyBURC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RCM0xM P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEQjNMTDwvYT4gLy8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9QSEs1VUxGMXF3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUEhLNVVMRjFx dzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgT24gQlROIChAUHVyZHVlT25CVE4p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlT25CVE4vc3Rh dHVzLzEzOTk3NjU4Mzk4NzY3NDMxNzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SnVuZSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY