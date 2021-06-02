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University Book Store Headlines: 6.02.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Boilermakers to face NC State in BHOF Invitational - PurdueSports.com

Kansas, Kentucky on rise in Way-Too-Early Top 25 college basketball rankings for 2021-22 - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Purdue June visit directory: Football and basketball - GoldandBlack.com

At long last, the NCAA's recruiting dead period lifts - GoldandBlack.com

As college football recruiting reopens, high school recruits 'are getting screwed' - Yahoo.com

Rumor Mill: Transfer tracker - Rivals.com

Coaches ready as recruiting starts - CBSSports.com

Five takeaways from 2021 recruiting cycle - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

Transfer tracker: Special teams - GoldandBlack.com

Leon Burtnett passes away - GoldandBlack.com

Bowl schedule - Yahoo.com

Former Purdue coach Leon Burtnett remembered for personality, passion, knowledge - JCOnline.com

ESPN's Kirk Herbstreit still can't smell or taste anything 5 months after COVID-19 diagnosis - Yahoo.com

Takeaways from Week One point spreads - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Penola, Lyon climb podium at U23 Nationals - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

John McDonnell (1959) Assistant Coach, Football

Nick Zitelli (1978) Linebacker, Football

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