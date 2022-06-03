University Book Store Headlines: 6.03.2022

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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE RECRUITING
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BOILERMAKERS BORN TODAY
JUNE 3
Jon Hayes (1964) Wide Receiver, Football
Aaron Lane (1985) Cornerback, Football
Mike Conway (1988) Cornerback, Football
Chris Carlino (1989) Linebacker, Football
Kirk Barron (1995) Offensive Lineman, Football
Jenelle Grant (2000) Forward, Women's Basketball
JUNE 4
Brandon Hance (1982) Quarterback, Football
David Teague (1983) Guard, Men's Basketball
Austin Appleby (1993) Quarterback, Football
JUNE 5
Bill Harmon (1943) Fullback, Football
Bob Dillingham (1947) Wide Receiver, Football
Tom Erdman (1953) Offensive Guard, Football
Steve Townsend (1960) Defensive Tackle, Football
Chad Austin (1975) Guard, Men's Basketball
Jai Bullock (1977) Tight End, Football
Joey Warburg (1993) Offensive Lineman, Football
Josh Okonye (1995) Cornerback, Football
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