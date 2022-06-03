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University Book Store Headlines: 6.03.2022

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PURDUE BASKETBALL

Purdue’s Trevion Williams Discusses First Visit In L.A. & Relationship With Projected Top-5 Pick Jaden Ivey - LakersNation.com

Northwestern Wildcat Pete Nance withdraws from NBA Draft, remains in transfer portal - BTPowerhouse.com

College basketball rankings - CBSSports.com

NCAA Division I men's college basketball rosters, departures, newcomers for 2022-23 - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

Sources: Iowa grad transfer return man will commit to Purdue - GoldandBlack.com

The 3-2-1: FOX, CBS, NBC part of new Big Ten TV deal? - GoldandBlack.com

Questions? Here are five Purdue must answer in 2022 - GoldandBlack.com

Satterfield on Brohm: 'He might have to wait' before returning to Louisville - WDRB.com

College football schedule: How the Power Five can streamline conference slates, form equity without divisions - CBSSports.com

Ohio State believes it needs $13 million in NIL money to keep its football roster together - Cleveland.com

NFF Honors Brunch scheduled for June 12 - JCOnline.com

PURDUE RECRUITING

Primer: June's first football official visit weekend - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Louisville expected to elevate interim athletic director Josh Heird to full-time position, sources say - ESPN.com

Purdue student scammed out of $207,000 - Exponent.com

Summer League Assignments for Purdue Baseball - PurdueSports.com

10 Boilermakers Headed to U20/U23 WTT - PurdueSports.com

West Lafayette woman charged with battery on child - Exponent.com

Cook Jr. and Eckstein Earn Academic All-District Honors - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

JUNE 3

Jon Hayes (1964) Wide Receiver, Football

Aaron Lane (1985) Cornerback, Football

Mike Conway (1988) Cornerback, Football

Chris Carlino (1989) Linebacker, Football

Kirk Barron (1995) Offensive Lineman, Football

Jenelle Grant (2000) Forward, Women's Basketball

JUNE 4

Brandon Hance (1982) Quarterback, Football

David Teague (1983) Guard, Men's Basketball

Austin Appleby (1993) Quarterback, Football

JUNE 5

Bill Harmon (1943) Fullback, Football

Bob Dillingham (1947) Wide Receiver, Football

Tom Erdman (1953) Offensive Guard, Football

Steve Townsend (1960) Defensive Tackle, Football

Chad Austin (1975) Guard, Men's Basketball

Jai Bullock (1977) Tight End, Football

Joey Warburg (1993) Offensive Lineman, Football

Josh Okonye (1995) Cornerback, Football

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