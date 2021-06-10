University Book Store Headlines: 6.10.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WSURFTzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2ls
ZXJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJCYWxsPC9hPiYj
Mzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUGFpbnRl
cj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQYWludGVyPC9hPiB3YXMg
aW4gRm9ydCBXYXluZSBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9SYXBoZWFsRGF2aXMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSYXBoZWFs
RGF2aXMzPC9hPiYjMzk7cyAmcXVvdDtCaWdnZXIgVGhhbiBCYXNrZXRiYWxs
JnF1b3Q7IGZ1bmRyYWlzZXIgdG9uaWdodCAmYW1wOyB0YWxrZWQgdy8gdXMg
YWJvdXQgUmF5JiMzOTtzIG9yZ2FuaXphdGlvbiwgZXhwZWN0YXRpb25zIGZv
ciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhbGViZnVyc3Q/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbGViZnVyc3Q8L2E+ICZhbXA7IGhhbmRs
aW5nIHRvcCAxMCBwcm9qZWN0aW9ucyBmb3IgdGhlIEJvaWxlcnMhIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcWRrRmxBclhOaiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3Fka0ZsQXJYTmo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2xlbm4gTWFyaW5pIChA
R2xlbm5NYXJpbmlXQU5FKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0dsZW5uTWFyaW5pV0FORS9zdGF0dXMvMTQwMjQzODkxMTY3NTI3NzMxMz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE BASKETBALL
Weekly Word - GoldandBlack.com
GoldandBlack.com chat wrap - GoldandBlack.com
Players who should withdraw from the NBA draft - CBSSports.com
Indiana All-Stars: Decade-long bond ties South Bend stars and future Notre Dame teammates - IndyStar.com
Painter talks expectations and more at Bigger Than Basketball dinner - WANE.com
IU basketball manager in Bob Knight's final seasons has ALS at 43: 'In the fight of his life' - IndyStar.com
PURDUE RECRUITING
Breakdown: Wednesday night's Indiana All-Star exhibition - GoldandBlack.com
Recruiting stories: Kip Jones - GoldandBlack.com
Gonzaga commit Chet Holmgren named Gatorade National Player of the Year - Yahoo.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBoYXZlIHNpZ25lZCBQdXJkdWUgV1IgUm9uZGFsZSBNb29yZSB0
byBhIGZvdXIteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+Jm1kYXNoOyBBcml6b25hIENh
cmRpbmFscyAoQEFaQ2FyZGluYWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0FaQ2FyZGluYWxzL3N0YXR1cy8xNDAyNzA2MDk2ODA5MTE5NzQ1
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
Ex-Nebraska QB Luke McCaffrey leaving Louisville - CBSSports.com
Big Ten Football 2021 Predictions - Athlon.com
Purdue Boilermakers: CFN College Football Preview 2021 - CFN.com
Bo Schembechler's son says his father knew about University of Michigan doctor's abuse - ESPN.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYXJrIHlvdXIg8J+ThXM8YnI+RWlnaHQgZ2FtZXMgb2Ygb3VyIG5v
bi1jb25mZXJlbmNlIHNjaGVkdWxlIGFyZSBvZmZpY2lhbGx5IHNldCEgPGJy
PkNsaWNrIHRvIGxlYXJuIG1vcmUg4qS177iPPC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVl
IFdvbWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwgKEBQdXJkdWVXQkIpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlV0JCL3N0YXR1cy8xNDAyNjQ4
NjM4ODgzNjEwNjMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgOSwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
OLYMPIC/OTHER
Purdue announces 8 games of non-conference slate - PurdueSports.com
Love and sandwiches abound at local eatery - Exponent.com
Desperation is setting in for the NCAA as Congress looks slow to move on name, image and likeness - CBSSports.com
Boudia leads on 3-meter entering Sunday's final at trials - PurdueSports.com
NCAA women's Oversight Committee eyes March Madness branding and tourney expansion - SI.com
Martin, Colebrooke and 4x100 open NCAA Championships - PurdueSports.com
Always Aggressive Podcast: Season 2, Episode 24 - PurdueSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QcmVzaWRlbnQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9w
dXJkdWVtaXRjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlTWl0Y2g8
L2E+IOKclO+4jyA8YnI+UHVyZHVl4oCZcyBwZXJzaXN0ZW5jZSBpbiBhIHBh
bmRlbWljIOKclO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jv
aWxlckJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckJhbGw8L2E+
IOKclO+4jyA8YnI+RmF2b3JpdGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9JbmR5Q2FyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmR5Q2FyPC9h
PiBkcml2ZXIg4pyU77iPIDxicj48YnI+QWxsIG9mIHRoaXMgYW5kIG1vcmUg
b24gb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9U
aGlzSXNQdXJkdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNUaGlzSXNQdXJkdWU8L2E+IHBvZGNhc3QgZXBpc29kZSBUaHVyc2RheSEg
U3Vic2NyaWJlOiA8YnI+QXBwbGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9l
MGphdEhBWVM1Ij5odHRwczovL3QuY28vZTBqYXRIQVlTNTwvYT4gIDxicj5T
cG90aWZ5OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vek5Ga1BPVDduRiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL3pORmtQT1Q3bkY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9sSG00MnlDaGY5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbEhtNDJ5Q2hmOTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgVW5pdmVyc2l0eSAoQExpZmVBdFB1cmR1ZSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MaWZlQXRQdXJkdWUvc3Rh
dHVzLzE0MDIzNTQ5MTQzNjY1MjU0NDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SnVuZSA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
BOILERMAKERS BORN TODAY
Pat Johnson (1972) Safety, Football
Gelen Robinson (1995) Linebacker, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.