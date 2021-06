University Book Store Headlines: 6.10.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com GoldandBlack.com chat wrap - GoldandBlack.com Players who should withdraw from the NBA draft - CBSSports.com Indiana All-Stars: Decade-long bond ties South Bend stars and future Notre Dame teammates - IndyStar.com Painter talks expectations and more at Bigger Than Basketball dinner - WANE.com IU basketball manager in Bob Knight's final seasons has ALS at 43: 'In the fight of his life' - IndyStar.com

PURDUE RECRUITING

Breakdown: Wednesday night's Indiana All-Star exhibition - GoldandBlack.com Recruiting stories: Kip Jones - GoldandBlack.com Gonzaga commit Chet Holmgren named Gatorade National Player of the Year - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Ex-Nebraska QB Luke McCaffrey leaving Louisville - CBSSports.com Big Ten Football 2021 Predictions - Athlon.com Purdue Boilermakers: CFN College Football Preview 2021 - CFN.com Bo Schembechler's son says his father knew about University of Michigan doctor's abuse - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue announces 8 games of non-conference slate - PurdueSports.com Love and sandwiches abound at local eatery - Exponent.com Desperation is setting in for the NCAA as Congress looks slow to move on name, image and likeness - CBSSports.com Boudia leads on 3-meter entering Sunday's final at trials - PurdueSports.com NCAA women's Oversight Committee eyes March Madness branding and tourney expansion - SI.com Martin, Colebrooke and 4x100 open NCAA Championships - PurdueSports.com Always Aggressive Podcast: Season 2, Episode 24 - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY