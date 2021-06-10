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University Book Store Headlines: 6.10.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com

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Players who should withdraw from the NBA draft - CBSSports.com

Indiana All-Stars: Decade-long bond ties South Bend stars and future Notre Dame teammates - IndyStar.com

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IU basketball manager in Bob Knight's final seasons has ALS at 43: 'In the fight of his life' - IndyStar.com

PURDUE RECRUITING

Breakdown: Wednesday night's Indiana All-Star exhibition - GoldandBlack.com

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Gonzaga commit Chet Holmgren named Gatorade National Player of the Year - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

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Purdue Boilermakers: CFN College Football Preview 2021 - CFN.com

Bo Schembechler's son says his father knew about University of Michigan doctor's abuse - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue announces 8 games of non-conference slate - PurdueSports.com

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Desperation is setting in for the NCAA as Congress looks slow to move on name, image and likeness - CBSSports.com

Boudia leads on 3-meter entering Sunday's final at trials - PurdueSports.com

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Pat Johnson (1972) Safety, Football

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