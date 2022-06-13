University Book Store Headlines: 6.14.2022

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PURDUE RECRUITING
Defensive tackle Drake Carlson commits to Purdue — GoldandBlack.com
Defensive back Zion Gunn commits to Purdue — GoldandBlack.com
Xavier Booker's one of the top-ranked prospects in the country — Indianapolis Star ($)
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PURDUE FOOTBALL
Video: Drew Brees honors Aidan O'Connell — Journal and Courier
NCAA to delay transfer window decision — CBS Sports
PURDUE BASKETBALL
OLYMPIC/OTHER
Long-time Purdue administrator Nancy Cross to retire — Journal and Courier | PurdueSports.com
Volleyball Adds Havili, Cutrone to Staff — PurdueSports.com
Colvin and the U.S. U21 National Team Claims Gold at Pan American Cup — PurdueSports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Gregg Poorman (1954) Wide Receiver, Football
Marc Marchetti (1966) Strong Safety, Football
Chip Richardson (1970) Wide Receiver, Football
Stacy Kraiza (1970) Forward, Women's Basketball
Kurt Davies (1977) Defensive End, Football
Charlton Williams (1989) Cornerback, Football
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