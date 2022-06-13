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University Book Store Headlines: 6.14.2022

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PURDUE RECRUITING


Defensive tackle Drake Carlson commits to Purdue — GoldandBlack.com

Defensive back Zion Gunn commits to Purdue — GoldandBlack.com

Xavier Booker's one of the top-ranked prospects in the country — Indianapolis Star ($)

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Video: Drew Brees honors Aidan O'Connell — Journal and Courier

NCAA to delay transfer window decision — CBS Sports

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OLYMPIC/OTHER

Long-time Purdue administrator Nancy Cross to retire — Journal and Courier | PurdueSports.com

Volleyball Adds Havili, Cutrone to Staff — PurdueSports.com

Colvin and the U.S. U21 National Team Claims Gold at Pan American Cup — PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Gregg Poorman (1954) Wide Receiver, Football

Marc Marchetti (1966) Strong Safety, Football

Chip Richardson (1970) Wide Receiver, Football

Stacy Kraiza (1970) Forward, Women's Basketball

Kurt Davies (1977) Defensive End, Football

Charlton Williams (1989) Cornerback, Football

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