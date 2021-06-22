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University Book Store Headlines: 6.22.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Alabama A&M DE/LB Marcus Cushnie commits - GoldandBlack.com

Texas defensive lineman making return trip to Purdue this weekend - GoldandBlack.com

Purdue pushing to add Webb, Cushnie via transfer portal - GoldandBlack.com

Gold and Black Radio at 10 a.m.: Purdue lands its tight end - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Benton Central names former Purdue player Andy Standifer head football coach - JCOnline.com

Schedule analysis: Best chance to pull an upset - GoldandBlack.com

Pac-12 exploring changes to football schedule, divisions - CBSSports.com

PURDUE BASKETBALL

TBT 2021: What to know about every team in the 64-team bracket - ESPN.com

Purdue's Jaden Ivey, Caleb Furst among finalists for USA Basketball's U19 World Cup Team - JCOnline.com

Former Purdue guard former Purdue guard Rapheal Davis hosts Bigger Than Basketball Camp at Harrison high school - WLFI.com

OLYMPIC/OTHER

Supreme Court unanimously rules against NCAA in athlete compensation case - Yahoo.com

Trustees approve two Purdue athletics facility namings - PurdueSports.com

Seismic change coming to college sports. What to know about NIL, NCAA, Supreme Court case - IndyStar.com

NCAA amateurism is effectively dead - CBSSports.com

NCAA can blame only itself for Supreme Court blow - Yahoo.com

NCAA pushing to adopt name, image and likeness rules before July 1 after Supreme Court decision clears way - CBSSports.com

Miss Purdue wins talent award at state competition - Exponent.com

College conference commissioners pushing minimalist plan to regulate NIL - ESPN.com

Austin now a 3-time paralympian after three wins at trials - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Pinky Newell (dec.) (1920) Trainer , Football

Robin McCarter (1954) Forward, Men's Basketball

Ashton Nichols (2001) Safety, Football

Marvin Grant (2001) Safety, Football

Todd Tyrie (1966) Center, Football

Trent Decatur (1970) Linebacker, Football

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