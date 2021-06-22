University Book Store Headlines: 6.22.2021

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PURDUE RECRUITING
Alabama A&M DE/LB Marcus Cushnie commits - GoldandBlack.com
Texas defensive lineman making return trip to Purdue this weekend - GoldandBlack.com
Purdue pushing to add Webb, Cushnie via transfer portal - GoldandBlack.com
Gold and Black Radio at 10 a.m.: Purdue lands its tight end - GoldandBlack.com
PURDUE FOOTBALL
Benton Central names former Purdue player Andy Standifer head football coach - JCOnline.com
Schedule analysis: Best chance to pull an upset - GoldandBlack.com
Pac-12 exploring changes to football schedule, divisions - CBSSports.com
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PURDUE BASKETBALL
TBT 2021: What to know about every team in the 64-team bracket - ESPN.com
Purdue's Jaden Ivey, Caleb Furst among finalists for USA Basketball's U19 World Cup Team - JCOnline.com
Former Purdue guard former Purdue guard Rapheal Davis hosts Bigger Than Basketball Camp at Harrison high school - WLFI.com
OLYMPIC/OTHER
Supreme Court unanimously rules against NCAA in athlete compensation case - Yahoo.com
Trustees approve two Purdue athletics facility namings - PurdueSports.com
Seismic change coming to college sports. What to know about NIL, NCAA, Supreme Court case - IndyStar.com
NCAA amateurism is effectively dead - CBSSports.com
NCAA can blame only itself for Supreme Court blow - Yahoo.com
NCAA pushing to adopt name, image and likeness rules before July 1 after Supreme Court decision clears way - CBSSports.com
Miss Purdue wins talent award at state competition - Exponent.com
College conference commissioners pushing minimalist plan to regulate NIL - ESPN.com
Austin now a 3-time paralympian after three wins at trials - PurdueSports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Pinky Newell (dec.) (1920) Trainer , Football
Robin McCarter (1954) Forward, Men's Basketball
Ashton Nichols (2001) Safety, Football
Marvin Grant (2001) Safety, Football
Todd Tyrie (1966) Center, Football
Trent Decatur (1970) Linebacker, Football
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