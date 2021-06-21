A schedule can make or break a season. Ask any coach.

Purdue's 2021 slate is filled with challenges and opportunities. This series is a breakdown of what's ahead for the Boilermakers this fall.

Toughest non-conference game: at Notre Dame, Sept. 18

Toughest conference game: at Ohio State, Nov. 13

Who they don't play: Penn State, Michigan, Rutgers, Maryland

Easiest game: at UConn, Sept. 11

Toughest stretch: Nov. 13-27, at Ohio State; at Northwestern (Wrigley Field); vs. Indiana

Best chance to be upset: Oregon State, Sept. 4

• Best chance to pull an upset

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