University Book Store Headlines: 6.23.2021

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PURDUE RECRUITING
Kenrich is 'throwback' player who has deep Purdue ties - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
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OLYMPIC/OTHER
Forme Tour to include tour stop at Kampen Course - PurdueSports.com
'We've done it to ourselves': A divided NCAA membership delays NIL vote as pressures mount - SI.com
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PgoK
BOILERMAKERS BORN TODAY
Dave Butz (1950) Defensive Tackle, Football
John Lefeber (1956) Offensive Guard, Football
Dave Jaumotte (1962) Offensive Guard, Football
Ian Stanback (1971) Forward/Center, Men's Basketball
Matt Light (1978) Offensive Tackle, Football
Malcolm Harris (1989) Running Back, Football
Peyton Truitt (1996) Offensive Line, Football
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