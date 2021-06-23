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University Book Store Headlines: 6.23.2021

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PURDUE RECRUITING

Kenrich is 'throwback' player who has deep Purdue ties - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue football flex plans on sale - PurdueSports.com

College Football Playoff expansion: CFP board pushes 12-team field closer to approval with summer study - CBSSports.com

2021 SEC win totals, odds, picks - CBSSports.com

The 'P' now stands for 'Pathetic' thanks to outgoing Pac-12 commissioner's CFP whining - Yahoo.com

2021 Big 12 win totals, odds, picks - CBSSports.com

Three-Point Stance: Biggest rebuilds, hardest places to win, more - Rivals.com

PURDUE BASKETBALL

USA Basketball experience could help Jaden Ivey take next step - GoldandBlack.com

Purdue is in Myles Colvin's blood. Is he West Lafayette-bound? IU offers scholarship, too. - IndyStar.com

'Did I waste a year of my life to come back here?' Leaked recording reveals conflict between UW seniors, Greg Gard - JSonline.com

Jordan Bowden, Chris Lofton highlight former Tennessee basketball players in The Basketball Tournament - KnoxNews.com

Full Steam Ahead Podcast, Episode 108 – Elliot Bloom - FOX59.com

OLYMPIC/OTHER

Forme Tour to include tour stop at Kampen Course - PurdueSports.com

'We've done it to ourselves': A divided NCAA membership delays NIL vote as pressures mount - SI.com

Boiler Juniors club volleyball 13u team wins AAU national championship - WLFI.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dave Butz (1950) Defensive Tackle, Football

John Lefeber (1956) Offensive Guard, Football

Dave Jaumotte (1962) Offensive Guard, Football

Ian Stanback (1971) Forward/Center, Men's Basketball

Matt Light (1978) Offensive Tackle, Football

Malcolm Harris (1989) Running Back, Football

Peyton Truitt (1996) Offensive Line, Football

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