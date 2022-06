University Book Store Headlines: 6.24.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZSBkZXNlcnZlcyB0aGlzLiA8YnI+PGJyPkV4Y2l0ZWQgZm9yIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJdmV5SmFkZW48L2E+IGFuZCBoaXMgZnV0dXJlLiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOFhyT2N3ZmVtRSI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tLzhYck9jd2ZlbUU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVl4oCZcyBNYXR0 IFBhaW50ZXIgKEBDb2FjaFBhaW50ZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hQYWludGVyL3N0YXR1cy8xNTQwMTE0MjkyMzA5MjEz MTkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIHRoZSBOby4gNSBvdmVyYWxsIHBpY2sgaW4gdGhlIDIwMjIg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFEcmFmdD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkJBRHJhZnQ8L2E+LCB0aGUgRGV0cm9pdCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGlzdG9ucz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Bpc3RvbnM8L2E+IHNl bGVjdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0l2ZXlKYWRlbj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaXZleWphZGVuPC9hPiBmcm9tIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AYm9pbGVyYmFsbDwvYT4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9OQkFEcmFmdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05CQURyYWZ0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vNnEwQnJ6VExkRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZxMEJyelRM ZEU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIChARGV0cm9pdFBp c3RvbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV0cm9pdFBp c3RvbnMvc3RhdHVzLzE1NDAxMzExOTY1OTk4NDA3Njg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCB3YXMgYWx3YXlzIG1lYW50IHRvIGJlLiA8YnI+PGJyPldoYXR1 cGRvZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEl2ZXlKYWRlbjwvYT4g8J+YgyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28veGkzaHp3eEhGSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3hpM2h6d3hIRkg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIChA RGV0cm9pdFBpc3RvbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v RGV0cm9pdFBpc3RvbnMvc3RhdHVzLzE1NDAxMzM2MjY4ODQ1NDY1NjA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE RECRUITING

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIERldHJvaXQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJdmV5 SmFkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XVXM1dzlsM1dKIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vV1VzNXc5bDNXSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWxl biBSb3NlIChASmFsZW5Sb3NlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0phbGVuUm9zZS9zdGF0dXMvMTU0MDE0MzI5OTExNzQyNDY0MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC/OTHER

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5KoIPCfkqgg8J+SqPCdmYHwnZmE8J2ZjfCdmYAg8J2ZkPCdmYsg 8J2Zj/CdmYPwnZmAIPCdmYvwnZmE8J2ZjvCdmY/wnZmK8J2ZifCdmY4hPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEl2ZXlKYWRlbjwvYT4gaXMgaGVhZGluZyB0byA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RldHJvaXRQaXN0b25zP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXRyb2l0UGlzdG9uczwvYT4gd2l0aCB0aGUg Tm8uIDUgcGljay4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL05CQURyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jTkJBRHJhZnQ8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL1Byb0JvaWxlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNQcm9Cb2lsZXJzPC9hPiDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9hckM3aXNTWlQxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYXJDN2lzU1pU MTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9p bGVyQmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJC YWxsL3N0YXR1cy8xNTQwMTMxMTE3Nzk3MzU5NjE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkp1bmUgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

BOILERMAKERS BORN TODAY

JUNE 24

Mark Schnolis (1945) Defensive Guard, Football Tony Hoty (1950) Linebacker, Football Kelly Turner (1968) Tight End, Football Montrell Lowe (1979) Running Back, Football Curtis Painter (1985) Quarterback, Football JUNE 25

Steve Schaefer (dec.) (1952) Offensive Guard, Football Alex Dimarzlo (1953) Defensive Back, Football Jerry Nichols (1953) Forward, Men's Basketball Chris Van Eekeren (2000) Kicker, Football Justin Jennings (1974) Forward, Men's Basketball Tonya Kirk (1974) Forward, Women's Basketball JUNE 26

Willis Price (1953) Forward, Men's Basketball Jerome Sparkman (1968) Running Back, Football Brooks Cormier (2000) Punter, Football Steve Johnson (1971) Cornerback, Football Mike Neal (1987) Defensive Tackle, Football John Hart (1989) Guard, Men's Basketball Jake Herr (1997) Punter, Football