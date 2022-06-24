University Book Store Headlines: 6.24.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE BASKETBALL
Jaden Ivey headed to Detroit, drafted fifth - GoldandBlack.com
Jaden Ivey discusses draft night - GoldandBlack.com
Grading Detroit Pistons' 2022 NBA draft haul: An A for getting Jaden Ivey, Jalen Duren - Freep.com
Jaden Ivey joins Pistons, shares deep ties to Detroit - Yahoo.com
Jaden Ivey selected fifth by Detroit - PurdueSports.com
The remarkable story of Purdue's Jaden Ivey and his mom, Notre Dame coach Niele Ivey - IndyStar.com
Jaden Ivey shows joy after being taken by Pistons at No. 5 overall - IndyStar.com
Jaden Ivey's fate may be tonight's NBA draft's greatest intrigue - GoldandBlack.com
NCAA Division I men's college basketball rosters, departures, newcomers for 2022-23 - ESPN.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZSBkZXNlcnZlcyB0aGlzLiA8YnI+PGJyPkV4Y2l0ZWQgZm9yIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJdmV5SmFkZW48L2E+IGFuZCBoaXMgZnV0dXJlLiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOFhyT2N3ZmVtRSI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tLzhYck9jd2ZlbUU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVl4oCZcyBNYXR0
IFBhaW50ZXIgKEBDb2FjaFBhaW50ZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hQYWludGVyL3N0YXR1cy8xNTQwMTE0MjkyMzA5MjEz
MTkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
GoldandBlack.com mail bag: Yanni Karlaftis' role, No. 1 RB, TE depth & more - GoldandBlack.com
Children's hospital patients to pick 'Hawkeye Wave' songs at Iowa football games - ESPN.com
Jim Tressel to step down as Youngstown State president in February - ESPN.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaXRoIHRoZSBOby4gNSBvdmVyYWxsIHBpY2sgaW4gdGhlIDIwMjIg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFEcmFmdD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkJBRHJhZnQ8L2E+LCB0aGUgRGV0cm9pdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGlzdG9ucz9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Bpc3RvbnM8L2E+IHNl
bGVjdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0l2ZXlKYWRlbj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaXZleWphZGVuPC9hPiBmcm9tIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AYm9pbGVyYmFsbDwvYT4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9OQkFEcmFmdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05CQURyYWZ0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vNnEwQnJ6VExkRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZxMEJyelRM
ZEU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIChARGV0cm9pdFBp
c3RvbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV0cm9pdFBp
c3RvbnMvc3RhdHVzLzE1NDAxMzExOTY1OTk4NDA3Njg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCB3YXMgYWx3YXlzIG1lYW50IHRvIGJlLiA8YnI+PGJyPldoYXR1
cGRvZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEl2ZXlKYWRlbjwvYT4g8J+YgyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28veGkzaHp3eEhGSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3hpM2h6d3hIRkg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIChA
RGV0cm9pdFBpc3RvbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
RGV0cm9pdFBpc3RvbnMvc3RhdHVzLzE1NDAxMzM2MjY4ODQ1NDY1NjA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE RECRUITING
Boiling Over: Xavier Booker, another big football recruiting weekend and more - GoldandBlack.com
Head coach break down: Purdue DT commit Saadiq Clements - GoldandBlack.com
Arch Manning commits to Texas - CBSSports.com
Purdue basketball recruiting: Early offer 'pretty special' to Heritage Hills' Trent Sisley - JCOnline.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIERldHJvaXQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJdmV5
SmFkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XVXM1dzlsM1dKIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vV1VzNXc5bDNXSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWxl
biBSb3NlIChASmFsZW5Sb3NlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0phbGVuUm9zZS9zdGF0dXMvMTU0MDE0MzI5OTExNzQyNDY0MT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Interim engineering dean named - Exponent.com
Divers Set to Compete at FINA World Championships - PurdueSports.com
Purdue student dies in cycling accident while at internship - Exponent.com
Ohio State successfully trademarks 'The,' the most commonly used word in the English language - Yahoo.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5KoIPCfkqgg8J+SqPCdmYHwnZmE8J2ZjfCdmYAg8J2ZkPCdmYsg
8J2Zj/CdmYPwnZmAIPCdmYvwnZmE8J2ZjvCdmY/wnZmK8J2ZifCdmY4hPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QEl2ZXlKYWRlbjwvYT4gaXMgaGVhZGluZyB0byA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RldHJvaXRQaXN0b25zP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXRyb2l0UGlzdG9uczwvYT4gd2l0aCB0aGUg
Tm8uIDUgcGljay4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL05CQURyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jTkJBRHJhZnQ8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL1Byb0JvaWxlcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNQcm9Cb2lsZXJzPC9hPiDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9hckM3aXNTWlQxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYXJDN2lzU1pU
MTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9p
bGVyQmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJC
YWxsL3N0YXR1cy8xNTQwMTMxMTE3Nzk3MzU5NjE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkp1bmUgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
BOILERMAKERS BORN TODAY
JUNE 24
Mark Schnolis (1945) Defensive Guard, Football
Tony Hoty (1950) Linebacker, Football
Kelly Turner (1968) Tight End, Football
Montrell Lowe (1979) Running Back, Football
Curtis Painter (1985) Quarterback, Football
JUNE 25
Steve Schaefer (dec.) (1952) Offensive Guard, Football
Alex Dimarzlo (1953) Defensive Back, Football
Jerry Nichols (1953) Forward, Men's Basketball
Chris Van Eekeren (2000) Kicker, Football
Justin Jennings (1974) Forward, Men's Basketball
Tonya Kirk (1974) Forward, Women's Basketball
JUNE 26
Willis Price (1953) Forward, Men's Basketball
Jerome Sparkman (1968) Running Back, Football
Brooks Cormier (2000) Punter, Football
Steve Johnson (1971) Cornerback, Football
Mike Neal (1987) Defensive Tackle, Football
John Hart (1989) Guard, Men's Basketball
Jake Herr (1997) Punter, Football
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZWZvcmUgY29sbGVnaWF0ZSB2b2xsZXliYWxsIHN3ZXB0IHRoZSBu
YXRpb24sIGl0IHdhcyBhIHN0YXBsZSBhdCBQdXJkdWUgVW5pdmVyc2l0eS4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVWQj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlVkI8L2E+IGlzIHdoZXJlIGl0IGlzIHRv
ZGF5IHRoYW5rcyB0byB0aGUgZm91bmRhdGlvbiBidWlsdCBieSBDYXJvbCBE
ZXdleSwgdGhlIGZpcnN0IGhlYWQgY29hY2ggaW4gcHJvZ3JhbSBoaXN0b3J5
ICgxOTc1LTk0KS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL1RpdGxlSVg1MD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I1RpdGxlSVg1MDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3FabWxPRkxmMGUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9xWm1sT0ZMZjBlPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBBdGhsZXRpY3MgKEBQdXJkdWVTcG9ydHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlU3BvcnRzL3N0YXR1
cy8xNTM5OTgwOTM2NjkxMDQwMjYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bmUgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.