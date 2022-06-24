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University Book Store Headlines: 6.24.2022

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PURDUE BASKETBALL

Jaden Ivey headed to Detroit, drafted fifth - GoldandBlack.com

Jaden Ivey discusses draft night - GoldandBlack.com

Grading Detroit Pistons' 2022 NBA draft haul: An A for getting Jaden Ivey, Jalen Duren - Freep.com

Jaden Ivey joins Pistons, shares deep ties to Detroit - Yahoo.com

Jaden Ivey selected fifth by Detroit - PurdueSports.com

The remarkable story of Purdue's Jaden Ivey and his mom, Notre Dame coach Niele Ivey - IndyStar.com

Jaden Ivey shows joy after being taken by Pistons at No. 5 overall - IndyStar.com

Jaden Ivey's fate may be tonight's NBA draft's greatest intrigue - GoldandBlack.com

NCAA Division I men's college basketball rosters, departures, newcomers for 2022-23 - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

GoldandBlack.com mail bag: Yanni Karlaftis' role, No. 1 RB, TE depth & more - GoldandBlack.com

Children's hospital patients to pick 'Hawkeye Wave' songs at Iowa football games - ESPN.com

Jim Tressel to step down as Youngstown State president in February - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: Xavier Booker, another big football recruiting weekend and more - GoldandBlack.com

Head coach break down: Purdue DT commit Saadiq Clements - GoldandBlack.com

Arch Manning commits to Texas - CBSSports.com

Purdue basketball recruiting: Early offer 'pretty special' to Heritage Hills' Trent Sisley - JCOnline.com

OLYMPIC/OTHER

Interim engineering dean named - Exponent.com

Divers Set to Compete at FINA World Championships - PurdueSports.com

Purdue student dies in cycling accident while at internship - Exponent.com

Ohio State successfully trademarks 'The,' the most commonly used word in the English language - Yahoo.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

JUNE 24

Mark Schnolis (1945) Defensive Guard, Football

Tony Hoty (1950) Linebacker, Football

Kelly Turner (1968) Tight End, Football

Montrell Lowe (1979) Running Back, Football

Curtis Painter (1985) Quarterback, Football

JUNE 25

Steve Schaefer (dec.) (1952) Offensive Guard, Football

Alex Dimarzlo (1953) Defensive Back, Football

Jerry Nichols (1953) Forward, Men's Basketball

Chris Van Eekeren (2000) Kicker, Football

Justin Jennings (1974) Forward, Men's Basketball

Tonya Kirk (1974) Forward, Women's Basketball

JUNE 26

Willis Price (1953) Forward, Men's Basketball

Jerome Sparkman (1968) Running Back, Football

Brooks Cormier (2000) Punter, Football

Steve Johnson (1971) Cornerback, Football

Mike Neal (1987) Defensive Tackle, Football

John Hart (1989) Guard, Men's Basketball

Jake Herr (1997) Punter, Football

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