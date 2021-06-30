University Book Store Headlines: 6.30.2021

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Jalen Washington at Charlie Hughes Showcase
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PURDUE RECRUITING
RB Kentrell Marks 'has the skills to help right away' - GoldandBlack.com
Pitre has big upside according to coach - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Trent golf event is successful in Indy - Exponent
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PURDUE BASKETBALL
Furst enjoying whirlwhind BB journey - Journal & Courier
WBB gets commitment from Layden - Journal & Courier | Kokomo Tribune
BOILERMAKERS BORN TODAY
Fred Schaus (dec. 2/10/2010) (1925) Head Coach, Men's Basketball
Bill Gray (1948) Offensive Guard, Football
Randy Cooper (1949) Halfback, Football
Dave Stack (1966) Forward, Men's Basketball
Tom McNeil (1968) Linebacker, Football
Chris Zurba (1976) Defensive End, Football
Antoine Neal (1978) Linebacker, Football
Cortez Miles (1979) Wide Receiver, Football
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