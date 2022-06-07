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University Book Store Headlines: 6.7.2022

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Jaden Ivey's NBA Draft future continues to be a story/
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PURDUE BASKETBALL

Furst and Goode to host camp for second straight year - WANE TV

Film session with Jaden Ivey - Yahoosports.com

NBA draft prospects: Get to know Jaden Ivey- NBA

PURDUE FOOTBALL

Burton and Stubblefield on College HOF ballot - Purduesports.com

Purdue receives votes in preseason poll - CFN

OSU's Day says it will take $13M to assemble a national championship-caliber team - On3


PURDUE RECRUITING

Owen Davis' best football is ahead of him - GoldandBlack.com

Transfer portal watching never stops - GoldandBlack.com

D-Lineman Will Heldt to make mid-summer decision - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Unexpected gift a big help to cancer research at Purdue - Journal and Courier

Brouse leaving impact after 45 year coaching career - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Steve Harton (1956) Defensive End, Football

Dan Payne (1966) Offensive Tackle, Football

Brian Alford (1975) Wide Receiver, Football

Carson Cunningham (1977) Guard, Men's Basketball

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