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University Book Store Headlines: 6.8.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Purdue's Mason Gillis arrested on charge of OWI - GoldandBlack.com

Michigan State coach Tom Izzo promotes Doug Wojcik to assistant, hires three former Spartans - ESPN.com

Indiana-Kentucky All-Star games return after last year's cancellation - JCOnline.com

Coach K, Roy Williams and more: Behind the trend of legends leaving college sports - SI.com

Ex-Michigan State basketball player Keith Appling faces murder charge in shooting death of family member - Yahoo.com

PURDUE RECRUITING

Official Visit Update: Defensive lineman Joe Strickland - GoldandBlack.com

Official Visit Update: Linebacker Roman Pitre - GoldandBlack.com

Purdue June Visit Directory 2.0: Football and basketball - GoldandBlack.com

Gold and Black Radio podcast: Weekend marks return to normalcy - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Schedule analysis: Toughest Big Ten game--at Ohio State - GoldandBlack.com

Rentschler Field to allow 100% capacity, tailgating at UConn football games this season - Courant.com

With College Football Playoff change looming, a 12-team model leads the way - Yahoo.com

Vegas says Badgers, Hawkeyes 1-2 in Big Ten football - Gazette.com

Alabama extends contract of Nick Saban through 2028 season - Yahoo.com

Staff picks: Best futures odds - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Newton announces return for Fall 2021 - PurdueSports.com

Lafayette Arby's employee fired for slur on receipt - Exponent.com

W.L. council opts out of Indiana opioid settlement, revokes mask mandate - Exponent.com

Modglin, Tucker finish top 5 at Wave I of trials - PurdueSports.com

John Purdue Club rolls out new branding - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Carl Capria (1952) Defensive Back, Football

Mark Furlong (1956) Running Back, Football

Marcus Jackson (1957) Defensive Tackle, Football

Danny Rogers (1978) Punter, Football

Rob Ninkovich (1984) Offensive Tackle, Football

Brittany Dildine (1985) Guard, Women's Basketball

Brandon Whittington (1986) Wide Receiver, Football

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