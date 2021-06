University Book Store Headlines: 6.8.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Purdue's Mason Gillis arrested on charge of OWI - GoldandBlack.com Michigan State coach Tom Izzo promotes Doug Wojcik to assistant, hires three former Spartans - ESPN.com Indiana-Kentucky All-Star games return after last year's cancellation - JCOnline.com Coach K, Roy Williams and more: Behind the trend of legends leaving college sports - SI.com Ex-Michigan State basketball player Keith Appling faces murder charge in shooting death of family member - Yahoo.com

PURDUE RECRUITING

Official Visit Update: Defensive lineman Joe Strickland - GoldandBlack.com Official Visit Update: Linebacker Roman Pitre - GoldandBlack.com Purdue June Visit Directory 2.0: Football and basketball - GoldandBlack.com Gold and Black Radio podcast: Weekend marks return to normalcy - GoldandBlack.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm5pZSBEcmV3cyBpcyBoZWFkZWQgdG8gdGhlIE9seW1waWNzITxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9h PiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9PbHlt cGlhbnNNYWRlSGVyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I09seW1waWFuc01hZGVIZXJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vVnA3Y1VDS09KciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1ZwN2NVQ0tPSnI8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIFZvbGxleWJhbGwgKEBQdXJkdWVWQikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVWQi9zdGF0dXMvMTQw MTk1MDA3MDM1OTA4NTA1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDcs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Schedule analysis: Toughest Big Ten game--at Ohio State - GoldandBlack.com Rentschler Field to allow 100% capacity, tailgating at UConn football games this season - Courant.com With College Football Playoff change looming, a 12-team model leads the way - Yahoo.com Vegas says Badgers, Hawkeyes 1-2 in Big Ten football - Gazette.com Alabama extends contract of Nick Saban through 2028 season - Yahoo.com Staff picks: Best futures odds - CBSSports.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYW1lIEpQQyB5b3Uga25vdyBhbmQgbG92ZSwganVzdCB3aXRoIGEg ZmFjZWxpZnQuIFJlYWQgYWJvdXQgb3VyIG5ldyBsb29rIGhlcmU6IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85Y2ZuVkRtSVo4Ij5odHRwczovL3QuY28vOWNm blZEbUlaODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JRU0Q2WVZhVFoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yUVNENllWYVRaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpv aG4gUHVyZHVlIENsdWIg8J+agiAoQEpvaG5QdXJkdWVDbHViKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvaG5QdXJkdWVDbHViL3N0YXR1cy8x NDAyMDI4MjEyMTY3Nzg2NDk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUg NywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHlvdXIgc3VwcG9ydCBvZiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VLVVNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ARUtVU3BvcnRzPC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9FS1VDb2xvbmVsQ2x1Yj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARUtV Q29sb25lbENsdWI8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0VLVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFS1VGb290 YmFsbDwvYT4gdG9kYXkhPGJyPjxicj4xOTgxIGdyYWQsIGZvb3RiYWxsIGFs dW0gYW5kIGZvcm1lciBmb290YmFsbCBjb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSG9wZTU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDb2FjaEhvcGU1ODwvYT4gc2hhcmVzIGhpcyB0aGFua3MhPGJyPjxicj5E T05BVEUgTk9XOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdVVYa1dlYnNtYiI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL3VVWGtXZWJzbWI8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dpdmVCaWdFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2l2ZUJpZ0U8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmlnRT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmlnRTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2hFQVBzSnZ0dEciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oRUFQc0p2 dHRHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVLVSBTcG9ydHMgKEBFS1VTcG9ydHMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUtVU3BvcnRzL3N0YXR1cy8x MzgyNDYxMTYyMjQwMDE2MzkwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls IDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC/OTHER

Newton announces return for Fall 2021 - PurdueSports.com Lafayette Arby's employee fired for slur on receipt - Exponent.com W.L. council opts out of Indiana opioid settlement, revokes mask mandate - Exponent.com Modglin, Tucker finish top 5 at Wave I of trials - PurdueSports.com John Purdue Club rolls out new branding - PurdueSports.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGx5 bl9OZXd0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRseW5fTmV3dG9u PC9hPiBvbiByZXR1cm5pbmcgZm9yIHRoZSBmYWxsIHNlYXNvbiDipLXvuI8g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1AwTnJGTDZ5NEQiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9QME5yRkw2eTREPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBWb2xsZXli YWxsIChAUHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v UHVyZHVlVkIvc3RhdHVzLzE0MDE5MTU2MDA4MzA1Mzc3Mjg/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY