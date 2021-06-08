University Book Store Headlines: 6.8.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE BASKETBALL
Purdue's Mason Gillis arrested on charge of OWI - GoldandBlack.com
Michigan State coach Tom Izzo promotes Doug Wojcik to assistant, hires three former Spartans - ESPN.com
Indiana-Kentucky All-Star games return after last year's cancellation - JCOnline.com
Coach K, Roy Williams and more: Behind the trend of legends leaving college sports - SI.com
Ex-Michigan State basketball player Keith Appling faces murder charge in shooting death of family member - Yahoo.com
PURDUE RECRUITING
Official Visit Update: Defensive lineman Joe Strickland - GoldandBlack.com
Official Visit Update: Linebacker Roman Pitre - GoldandBlack.com
Purdue June Visit Directory 2.0: Football and basketball - GoldandBlack.com
Gold and Black Radio podcast: Weekend marks return to normalcy - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm5pZSBEcmV3cyBpcyBoZWFkZWQgdG8gdGhlIE9seW1waWNzITxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9h
PiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9PbHlt
cGlhbnNNYWRlSGVyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I09seW1waWFuc01hZGVIZXJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vVnA3Y1VDS09KciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1ZwN2NVQ0tPSnI8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIFZvbGxleWJhbGwgKEBQdXJkdWVWQikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVWQi9zdGF0dXMvMTQw
MTk1MDA3MDM1OTA4NTA1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDcs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
Schedule analysis: Toughest Big Ten game--at Ohio State - GoldandBlack.com
Rentschler Field to allow 100% capacity, tailgating at UConn football games this season - Courant.com
With College Football Playoff change looming, a 12-team model leads the way - Yahoo.com
Vegas says Badgers, Hawkeyes 1-2 in Big Ten football - Gazette.com
Alabama extends contract of Nick Saban through 2028 season - Yahoo.com
Staff picks: Best futures odds - CBSSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYW1lIEpQQyB5b3Uga25vdyBhbmQgbG92ZSwganVzdCB3aXRoIGEg
ZmFjZWxpZnQuIFJlYWQgYWJvdXQgb3VyIG5ldyBsb29rIGhlcmU6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85Y2ZuVkRtSVo4Ij5odHRwczovL3QuY28vOWNm
blZEbUlaODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JRU0Q2WVZhVFoi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yUVNENllWYVRaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpv
aG4gUHVyZHVlIENsdWIg8J+agiAoQEpvaG5QdXJkdWVDbHViKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvaG5QdXJkdWVDbHViL3N0YXR1cy8x
NDAyMDI4MjEyMTY3Nzg2NDk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUg
NywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgZm9yIHlvdXIgc3VwcG9ydCBvZiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VLVVNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARUtVU3BvcnRzPC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9FS1VDb2xvbmVsQ2x1Yj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARUtV
Q29sb25lbENsdWI8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0VLVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFS1VGb290
YmFsbDwvYT4gdG9kYXkhPGJyPjxicj4xOTgxIGdyYWQsIGZvb3RiYWxsIGFs
dW0gYW5kIGZvcm1lciBmb290YmFsbCBjb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSG9wZTU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaEhvcGU1ODwvYT4gc2hhcmVzIGhpcyB0aGFua3MhPGJyPjxicj5E
T05BVEUgTk9XOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdVVYa1dlYnNtYiI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL3VVWGtXZWJzbWI8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dpdmVCaWdFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2l2ZUJpZ0U8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmlnRT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmlnRTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2hFQVBzSnZ0dEciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oRUFQc0p2
dHRHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVLVSBTcG9ydHMgKEBFS1VTcG9ydHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRUtVU3BvcnRzL3N0YXR1cy8x
MzgyNDYxMTYyMjQwMDE2MzkwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls
IDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Newton announces return for Fall 2021 - PurdueSports.com
Lafayette Arby's employee fired for slur on receipt - Exponent.com
W.L. council opts out of Indiana opioid settlement, revokes mask mandate - Exponent.com
Modglin, Tucker finish top 5 at Wave I of trials - PurdueSports.com
John Purdue Club rolls out new branding - PurdueSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FpdGx5
bl9OZXd0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhaXRseW5fTmV3dG9u
PC9hPiBvbiByZXR1cm5pbmcgZm9yIHRoZSBmYWxsIHNlYXNvbiDipLXvuI8g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1AwTnJGTDZ5NEQiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9QME5yRkw2eTREPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBWb2xsZXli
YWxsIChAUHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
UHVyZHVlVkIvc3RhdHVzLzE0MDE5MTU2MDA4MzA1Mzc3Mjg/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSA3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
BOILERMAKERS BORN TODAY
Carl Capria (1952) Defensive Back, Football
Mark Furlong (1956) Running Back, Football
Marcus Jackson (1957) Defensive Tackle, Football
Danny Rogers (1978) Punter, Football
Rob Ninkovich (1984) Offensive Tackle, Football
Brittany Dildine (1985) Guard, Women's Basketball
Brandon Whittington (1986) Wide Receiver, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.