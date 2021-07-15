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University Book Store Headlines: 7.15.2021

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PURDUE BASKETBALL

NBA draft evaluation process shapes some of Trevion Williams' priorities — GoldandBlack.com

Weekly Word: Time to try to make Twin Towers work — GoldandBlack.com ($)

North Carolina's toughest non-ACC games — CBS Sports

PURDUE FOOTBALL

Play or redshirt? Forecasting the freshman offensive linemen — GoldandBlack.com ($)

Purdue football players taking advantage of NIL — GoldandBlack.com

Anthony Watts injured — GoldandBlack.com ($)

PURDUE RECRUITING

GoldandBlack.com chat session: Joe Strickland, Tarris Reed and more — GoldandBlack.com ($)

BOILERMAKERS BORN TODAY

Roy Hairston (1973) Forward, Men's Basketball

Anthony Gutwein (1976) Defensive Tackle, Football

Noble Jones (1977) Linebacker, Football

Matt Mitrione (1978) Defensive Tackle, Football

Tim Stratton (1979) Tight End, Football

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