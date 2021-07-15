University Book Store Headlines: 7.15.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE BASKETBALL
NBA draft evaluation process shapes some of Trevion Williams' priorities — GoldandBlack.com
Weekly Word: Time to try to make Twin Towers work — GoldandBlack.com ($)
North Carolina's toughest non-ACC games — CBS Sports
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5aYWNoIEVkZXkgb24gaGlzIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBUZWFtIENh
bmFkYSAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RkOGptcGhNSloiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9UZDhqbXBoTUpaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDEwMS43IFRoZSBI
YW1tZXIg8J+UqCAoQDEwMTdUaGVIYW1tZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vMTAxN1RoZUhhbW1lci9zdGF0dXMvMTQxNTQxNjA4NzM1
Nzg5NDY1OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE0LCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggR00gUnlhbiBLYXkgb2YgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVUYnQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFB1cmR1ZXRidDwvYT4gYWJvdXQgdGhlIE1lbiBvZiBN
YWNrZXkgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mSGlTZzFpcEl5Ij5odHRw
czovL3QuY28vZkhpU2cxaXBJeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAxMDEuNyBUaGUg
SGFtbWVyIPCflKggKEAxMDE3VGhlSGFtbWVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tLzEwMTdUaGVIYW1tZXIvc3RhdHVzLzE0MTUzNzk5NzQ4
MTk5MjYwMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxNCwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
Play or redshirt? Forecasting the freshman offensive linemen — GoldandBlack.com ($)
Purdue football players taking advantage of NIL — GoldandBlack.com
Anthony Watts injured — GoldandBlack.com ($)
PURDUE RECRUITING
GoldandBlack.com chat session: Joe Strickland, Tarris Reed and more — GoldandBlack.com ($)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeWxlcyBDb2x2aW4gb24gaGlzIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gUHVyZHVl
ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQkw2OEV1TGVwayI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL0JMNjhFdUxlcGs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgMTAxLjcgVGhlIEhhbW1l
ciDwn5SoIChAMTAxN1RoZUhhbW1lcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS8xMDE3VGhlSGFtbWVyL3N0YXR1cy8xNDE1MzgxMTAyNDEyMzc0
MDMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTQsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
BOILERMAKERS BORN TODAY
Roy Hairston (1973) Forward, Men's Basketball
Anthony Gutwein (1976) Defensive Tackle, Football
Noble Jones (1977) Linebacker, Football
Matt Mitrione (1978) Defensive Tackle, Football
Tim Stratton (1979) Tight End, Football
Jeremy Coley (1983) Defensive End, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.