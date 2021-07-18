University Book Store Headlines: 7.19.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE RECRUITING
From The Road: Myles Colvin tonight at Cedar Point - GoldandBlack.com
Four-star Joe Strickland closing in on a commitment - Rivals.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7KnOG0j8qfyo8g4bSb4bSPyp/htIfhtIXhtI8hIERvZXMgYW55b25l
IHJlbWVtYmVyIHRoaXMgZ2FtZT88YnI+PGJyPkRvbiYjMzk7dCBtaXNzIHlv
dXIgbW9tZW50IOKeoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSURwUjBp
a1lReiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0lEcFIwaWtZUXo8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IHwgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xldHNQbGF5Rm9vdGJh
bGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMZXRzUGxh
eUZvb3RiYWxsPC9hPiDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lVTBl
akNFeU5qIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZVUwZWpDRXlOajwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTQxNTMxMDMwMTIzMTIxMDQ5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5
IDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HZW9yZ2UgS2FybGFmdGlzLCBEYXZpZCBCZWxsIGFuZCBKYWNrc29u
IEFudGhyb3Agd2lsbCByZXByZXNlbnQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwvYT4gYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9CMUdmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QjFHZm9vdGJhbGw8L2E+IE1lZGlhIERheXMgdGhpcyBGcmlkYXkuPC9wPiZt
ZGFzaDsgVG9tIERpZW5oYXJ0IChAVG9tRGllbmhhcnQxKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RvbURpZW5oYXJ0MS9zdGF0dXMvMTQxNjkw
OTcxMTAwMjE3NzUzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE4LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE FOOTBALL
How will Ohio State football cover Purdue’s uncoverable David Bell? Buckeyes’ best opponents, No. 5 - Cleveland.com
As Ross-Ade approaches 500, here are top 10 games - TheTimes.com
Former Illinois defensive lineman Bobby Roundtree dies at 23 - Pantagraph.com
Michigan athletics official retail store partners with players to sell jerseys with names on back - ESPN.com
Texas A&M fan site secures deal to pay two Aggies football players $10,000 for exclusive interviews - ESPN.com
Meet the rejuvenated Boston College quarterback 'every [NFL] scout is buzzing about' - Yahoo.com
Clemson DC Brent Venables gets extension through 2026 as college football's top-paid assistant - Yahoo.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXRoaWFz
QkJDYW1wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWF0aGlhc0JCQ2FtcHM8
L2E+IHJhbiBhdCBIYXJyaXNvbiB0b2RheSB3aXRob3V0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRE1hdGhpYXMzMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARE1hdGhpYXMzMTwvYT4sIHdobyYjMzk7cyB0cmFpbmluZyB3aXRo
IFRlYW0gVVNBLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHdpbGxf
X18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHR3aWxsX19fPC9hPiAsIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2FzaF9TdGVmYW5vdmljP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTYXNoX1N0ZWZhbm92aWM8L2E+LCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BqX3Rob21wc29uMTE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QHBqX3Rob21wc29uMTE8L2E+ICwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TcGlrZUFsYnJlY2h0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBTcGlrZUFsYnJlY2h0PC9hPiAsIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RsdWNlXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
dGx1Y2VfPC9hPiBzdGVwcGVkIGluIHRvIGhlbHAuPGJyPjxicj5UaG9tcHNv
biBzYXlzIGNhbXBzIGxpa2UgdGhpcyBpbnNwaXJlIHlvdW5nIHBsYXllcnMg
dG8gd29yayBoYXJkLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dM
Rkk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdMRkk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9McUtwUTg4dnVXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTHFLcFE4
OHZ1VzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKRCBBcmxhbmQgKEBBcmxhbmRKRCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BcmxhbmRKRC9zdGF0dXMvMTQx
NjE1MTc4MTA3MjE1MDUyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE2
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Former Purdue center signs European basketball contract - TheExponent.com
Purdue great Robbie Hummel to wear black and gold once more - NWITimes.com
Bradley’s Chris Reynolds will chair Division I Men’s Basketball Committee in 2022-23 - NCAA.com
Kofi Cockburn's return could be program changing for Illinois - OrangeandBlueNews.com
College Basketball Extra | Around the Big Ten - NewsGazette.com
No. 1 transfer Marcus Carr commits to Texas - CBSSports.com
Dickinson Return Makes Michigan Wolverines Basketball The Big Ten Favorite - Michigan.Rivals.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QdXJkdWUgY29tbWl0IENhbSBIZWlkZSBoaWdobGlnaHRzIGZyb20g
QWRpZGFzIDNTU0IgQ2hhbXBpb25zaGlwcyB3aXRoIEQxIE1OISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvM1NTQj9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+IzNTU0I8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FtZGVuSGVpZGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENhbWRlbkhlaWRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2FkaWRhc0QxTU4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkaWRh
c0QxTU48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVy
QmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyQmFsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0g0Y3dvcDBEa0ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9INGN3b3AwRGtHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvdXJ0c2lkZSBGaWxtcyAo
QENvdXJ0c2lkZUZpbG1zXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Db3VydHNpZGVGaWxtc18vc3RhdHVzLzE0MTY1ODY5NzgzMzQ3NTI3NzE/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5jb3VsZCBwdXJkdWUgd2luIHRoZSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNo
aXAgdGhpcyBzZWFzb24/PC9wPiZtZGFzaDsgRGljayBXZWlzcyAoQEhvb3Bz
V2Vpc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9vcHNXZWlz
cy9zdGF0dXMvMTQxNjQ0NzIwNTI3MjEzNzc0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdWx5IDE3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Boilermakers unveil 2021 soccer schedule - PurdueSports.com
Soccer alumna Ena Sabanagic signs pro contract - Exponent.com
Former Purdue thrower Chuk Enekwechi reached Olympic dream after area high school steps up to help - JCOnline.com
Tuesday Tours come to an end as Purdue staple retires - Exponent.com
With the NCAA's authority quickly eroding, significant change is ahead for major college sports - CBSSports.com
Updates on vaccines, quarantine protocol released - Exponent.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmR5IEhlYXTigJlzIEZsZXRjaGVyIExveWVyIGp1c3QgZmluaXNo
ZWQgd2l0aCAyOSBwb2ludHMgJmFtcDsgMTAgcmVib3VuZHMgd2l0aCBOTyB0
dXJub3ZlcnMg8J+UpfCflKUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dPRGdS
TFU0T1IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9XT0RnUkxVNE9SPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFNjb29wbWFuVFYgKEBzY29vcG1hbnR2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3Njb29wbWFudHYvc3RhdHVzLzE0MTY0NTcxMzUxNzc3
NDQzODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxNywgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
BOILERMAKERS BORN TODAY
Lawrence Johnson (1999) Defensive Line, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.