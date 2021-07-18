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University Book Store Headlines: 7.19.2021

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PURDUE RECRUITING

From The Road: Myles Colvin tonight at Cedar Point - GoldandBlack.com

Four-star Joe Strickland closing in on a commitment - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

How will Ohio State football cover Purdue’s uncoverable David Bell? Buckeyes’ best opponents, No. 5 - Cleveland.com

As Ross-Ade approaches 500, here are top 10 games - TheTimes.com

Former Illinois defensive lineman Bobby Roundtree dies at 23 - Pantagraph.com

Michigan athletics official retail store partners with players to sell jerseys with names on back - ESPN.com

Texas A&M fan site secures deal to pay two Aggies football players $10,000 for exclusive interviews - ESPN.com

Meet the rejuvenated Boston College quarterback 'every [NFL] scout is buzzing about' - Yahoo.com

Clemson DC Brent Venables gets extension through 2026 as college football's top-paid assistant - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Former Purdue center signs European basketball contract - TheExponent.com

Purdue great Robbie Hummel to wear black and gold once more - NWITimes.com

Bradley’s Chris Reynolds will chair Division I Men’s Basketball Committee in 2022-23 - NCAA.com

Kofi Cockburn's return could be program changing for Illinois - OrangeandBlueNews.com

College Basketball Extra | Around the Big Ten - NewsGazette.com

No. 1 transfer Marcus Carr commits to Texas - CBSSports.com

Dickinson Return Makes Michigan Wolverines Basketball The Big Ten Favorite - Michigan.Rivals.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers unveil 2021 soccer schedule - PurdueSports.com

Soccer alumna Ena Sabanagic signs pro contract - Exponent.com

Former Purdue thrower Chuk Enekwechi reached Olympic dream after area high school steps up to help - JCOnline.com

Tuesday Tours come to an end as Purdue staple retires - Exponent.com

With the NCAA's authority quickly eroding, significant change is ahead for major college sports - CBSSports.com

Updates on vaccines, quarantine protocol released - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Lawrence Johnson (1999) Defensive Line, Football

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