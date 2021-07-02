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University Book Store Headlines: 7.2.2021

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PURDUE RECRUITING

OL Carpenter an intriguing prospect - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

David Bell's NFL Draft report - Pro Football Network

Foot Ball rules 1906 - The Times

PURDUE BASKETBALL

OLYMPIC/OTHER

Record 85 Boilermakers are Distinguished Scholars - Purduesports.com

Wrestling adds Ramos to class - GoldandBlack.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bill Clince (1971) Center, Football

BOILERMAKERS BORN JULY 3

Ken Novak (1954) Defensive Tackle, Football

Herb Robinson (1964) Forward, Men's Basketball

Bill Gildea (1965) Defensive Tackle, Football

Maynard Lewis (1979) Guard, Men's Basketball

BOILERMAKERS BORN JULY 4

George Steinbrenner (dec.) (1930) Assistant Coach, Football

Paul Zarlengo (1957) Middle Guard, Football

Stanford Keglar (1985) Linebacker , Football

Jess Trussell (1997) Tight End, Football

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