University Book Store Headlines: 7.2.2021

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PURDUE RECRUITING
OL Carpenter an intriguing prospect - GoldandBlack.com
PURDUE FOOTBALL
David Bell's NFL Draft report - Pro Football Network
Foot Ball rules 1906 - The Times
PURDUE BASKETBALL
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OLYMPIC/OTHER
Record 85 Boilermakers are Distinguished Scholars - Purduesports.com
Wrestling adds Ramos to class - GoldandBlack.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Bill Clince (1971) Center, Football
BOILERMAKERS BORN JULY 3
Ken Novak (1954) Defensive Tackle, Football
Herb Robinson (1964) Forward, Men's Basketball
Bill Gildea (1965) Defensive Tackle, Football
Maynard Lewis (1979) Guard, Men's Basketball
BOILERMAKERS BORN JULY 4
George Steinbrenner (dec.) (1930) Assistant Coach, Football
Paul Zarlengo (1957) Middle Guard, Football
Stanford Keglar (1985) Linebacker , Football
Jess Trussell (1997) Tight End, Football
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