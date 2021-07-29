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University Book Store Headlines: 7.29.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Will America's No. 1 QB recruit Quinn Ewers give up 7-figure NIL offers for one more season of Texas high school football? - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

GoldandBlack.com mailbag: USC, UCLA, Cal, Stanford in Big Ten? - GoldandBlack.com

Play or redshirt: Forecasting the freshman defensive linemen - GoldandBlack.com

Brohm feels good about new kicker, punter - GoldandBlack.com

Big Ten Week: Seven freshmen to watch - Rivals.com

Big Ten Week: Five players in need of bounceback seasons - Rivals.com

Pac-12 leaders suggest realignment response as SEC growth may compromise CFP Expansion - SI.com

Big 12 accuses ESPN of encouraging its schools to leave conference in cease-and-desist letter - Yahoo.com

Options for Big Ten to consider as Texas, Oklahoma trigger college football conference realignment talks - CBSSports.com

College football 2021 stability rankings -- Rating all 130 FBS teams by coaches, roster and performance - ESPN.com

Regents approve naming Iowa Hawkeyes' football field for Duke Slater - AP.com

Sorry, Reggie Bush: NCAA won't reinstate vacated stats and records after NIL rules changes - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Doyel: If Crossroads Classic was so great, why did it die so easily? - Star.com

New teams, big movers grace Way-Too-Early Top 25 college basketball rankings for 2021-22 - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Firestone named Player of the Year at Grand Park - PurdueSports.com

Volleyball welcomes back decorated alum Gurnell as Supervisor of Operations - PurdueSports.com

NCAA champion Turk Pettit in early contention at Forme Birck Boilermaker Classic - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Nick Cannone (1952) Defensive Back, Football

Mark Fischer (1974) Offensive Tackle, Football

Rich Gillcrese (1982) Running Back, Football

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