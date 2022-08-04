University Book Store Headlines: 8.04.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Rich Ruble (1945) Tight End, Football
Dennis Bond (1949) Fullback, Football
Stan Brown (1949) Offensive Back, Football
John Kaineg (1956) Offensive Guard, Football
Tom Kingsbury (1959) Linebacker, Football
Dan Barry (1988) Offensive Guard, Football
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