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University Book Store Headlines: 8.04.2022

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PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: Run defense, interchangeability and decommits - GoldandBlack.com

Chat transcript - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Deep Dive: Camp practice No. 2 - GoldandBlack.com

Alabama near-unanimous No. 1 over Ohio State in Preseason CBS Sports 131 - CBSSports.com

Bowl games to start the season? Reimagining the college football calendar - ESPN.com

Pat Narduzzi of Pittsburgh Panthers joins chorus of college football coaches hoping for NIL guardrails - ESPN.com

Purdue football practice report Day 2: What we saw, what we learned, what's next - JCOnline.com

Ohio State Buckeyes: Ryan and Nina Day donating $1 million to establish fund for improving mental health - SpringfieldNewsSun.com

Legendary Alabama broadcaster Eli Gold stepping aside due to health issues - Rivals.com

PURDUE RECRUITING

Dravyn Gibbs-Lawhorn decommits from Purdue - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Bradley Named Purdue’s Director of Golf - PurdueSports.com

Big Ten Volleyball media day - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Rich Ruble (1945) Tight End, Football

Dennis Bond (1949) Fullback, Football

Stan Brown (1949) Offensive Back, Football

John Kaineg (1956) Offensive Guard, Football

Tom Kingsbury (1959) Linebacker, Football

Dan Barry (1988) Offensive Guard, Football

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