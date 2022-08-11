University Book Store Headlines: 8.11.2022

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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE RECRUITING
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Dave Connors (1947) Quarterback, Football
Chuck Bavis (dec. 9/14/19) (1948) Center, Men's Basketball
Eric Hunter (dec. 7/6/17) (1970) Quarterback, Football
Matt Ludwig (1978) Tight End, Football
Gary Bush (1990) Wide Receiver, Football
Aloyis Gray (1994) Wide Receiver, Football
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