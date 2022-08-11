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University Book Store Headlines: 8.11.2022

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PURDUE BASKETBALL

Newman and Morton help USA to 3-0 record - Journal and Courier

Women to close season at Las Vegas Invitational - Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

The other side of the NIL collective - Sports Illustrated

Inside the Numbers: Purdue's special teams - GoldandBlack.com

Inside the Numbers: Purdue's defense - GoldandBlack.com

2022 Purdue Training Camp Central - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

Wednesday Chat - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Soccer preseason begins with win at Marquette - Purduesports.com

West Lafayette's Rachel Williams commits to Purdue volleyball - Journal & Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dave Connors (1947) Quarterback, Football

Chuck Bavis (dec. 9/14/19) (1948) Center, Men's Basketball

Eric Hunter (dec. 7/6/17) (1970) Quarterback, Football

Matt Ludwig (1978) Tight End, Football

Gary Bush (1990) Wide Receiver, Football

Aloyis Gray (1994) Wide Receiver, Football

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