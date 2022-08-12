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University Book Store Headlines: 8.12.2022

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PURDUE FOOTBALL

DE Lewis likely out for year - GoldandBlack.com

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Six Questions now that Big Ten and ESPN going their separate ways - Awful Announcing | Sports Illustrated

Forde: College Football's most intriguing guys in suits - Sports Illustrated

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PURDUE RECRUITING

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OLYMPIC/OTHER

Purdue announces new NIL partnership - Purduesports.com

MGOLF: Sekne to represent Norway - Purduesports.com

MGOLF; Surtani survives playoff - Purduesports.com

Swim dive schedule announced - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tom Adang (1951) Defensive Back, Football

Jodi Howell (1986) Guard, Women's Basketball

Da'Juon Hewitt (2001) Running Back, Football

Justin Pierce (1988) Offensive Guard, Football

Dee Dee Williams (1992) Guard/Forward, Women's Basketball

BOILERMAKERS BORN AUG. 13

John Finucan (1956) Offensive Guard, Football

Jim Lathrop (1961) Strength Coach, Football

Cris Dishman (1965) Cornerback, Football

Lance Scheib (1966) Wide Receiver, Football

Carl Buergler (1979) Quarterback, Football

Ashley Wilson (1991) Forward, Women's Basketball

Brian Bravo (1997) Kicker, Football

BOILERMAKERS BORN AUG. 14

Bill Kroc (1950) Guard, Men's Basketball

Jeff Williams (1959) Free Safety, Football

Kevin Strickland (1970) Linebacker, Football

Matt Gelon (1972) Punter, Football

Kris Staats (1987) Wide Receiver, Football

Dani Lawson (1999) Forward, Women's Basketball

Jahaad Proctor (1997) Guard, Men's Basketball

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