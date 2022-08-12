University Book Store Headlines: 8.12.2022

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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE RECRUITING
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OLYMPIC/OTHER
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MGOLF; Surtani survives playoff - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Tom Adang (1951) Defensive Back, Football
Jodi Howell (1986) Guard, Women's Basketball
Da'Juon Hewitt (2001) Running Back, Football
Justin Pierce (1988) Offensive Guard, Football
Dee Dee Williams (1992) Guard/Forward, Women's Basketball
BOILERMAKERS BORN AUG. 13
John Finucan (1956) Offensive Guard, Football
Jim Lathrop (1961) Strength Coach, Football
Cris Dishman (1965) Cornerback, Football
Lance Scheib (1966) Wide Receiver, Football
Carl Buergler (1979) Quarterback, Football
Ashley Wilson (1991) Forward, Women's Basketball
Brian Bravo (1997) Kicker, Football
BOILERMAKERS BORN AUG. 14
Bill Kroc (1950) Guard, Men's Basketball
Jeff Williams (1959) Free Safety, Football
Kevin Strickland (1970) Linebacker, Football
Matt Gelon (1972) Punter, Football
Kris Staats (1987) Wide Receiver, Football
Dani Lawson (1999) Forward, Women's Basketball
Jahaad Proctor (1997) Guard, Men's Basketball
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