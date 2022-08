University Book Store Headlines: 8.12.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

DE Lewis likely out for year - GoldandBlack.com Inside the numbers: Special teams - GoldandBlack.com Six Questions now that Big Ten and ESPN going their separate ways - Awful Announcing | Sports Illustrated Forde: College Football's most intriguing guys in suits - Sports Illustrated

Gold and Black Report: August 12, 2022--Football training camp and more.

PURDUE RECRUITING

Boiling Over (Recruiting, Analysis and More, - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue announces new NIL partnership - Purduesports.com MGOLF: Sekne to represent Norway - Purduesports.com MGOLF; Surtani survives playoff - Purduesports.com Swim dive schedule announced - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tom Adang (1951) Defensive Back, Football Jodi Howell (1986) Guard, Women's Basketball Da'Juon Hewitt (2001) Running Back, Football Justin Pierce (1988) Offensive Guard, Football Dee Dee Williams (1992) Guard/Forward, Women's Basketball

BOILERMAKERS BORN AUG. 13

John Finucan (1956) Offensive Guard, Football Jim Lathrop (1961) Strength Coach, Football Cris Dishman (1965) Cornerback, Football Lance Scheib (1966) Wide Receiver, Football Carl Buergler (1979) Quarterback, Football Ashley Wilson (1991) Forward, Women's Basketball Brian Bravo (1997) Kicker, Football

BOILERMAKERS BORN AUG. 14