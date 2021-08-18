University Book Store Headlines: 8.18.2021

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PURDUE FOOTBALL
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Hunter Johnson named starting quarterback for Northwestern - WildcatReport.com
Northwestern RB Cam Porter and OL Zachary Franks out for the season after training camp injuries - InsideNU.com
Three-Point Stance: Offenses in need of a fix, Wisconsin, more - Rivals.com
Forty observations about the 2021 college football schedule - SI.com
Big 12 Conference revises policy, forces teams with lack of active players to be charged with forfeits - ESPN.com
PURDUE BASKETBALL
After trying freshman season, Ethan Morton faces different challenges - GoldandBlack.com
College basketball odds: Breaking down the contenders to win the 2022 NCAA Tournament by tiers - CBSSports.com
OLYMPIC/OTHER
76% of West Lafayette Boilers are vaccinated - Exponent.com
Purdue Farmers Market to return on Aug. 26 - Exponent.com
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Boilermakers enjoy big summer on the links - PurdueSports.com
Temporary Housing in Shreve Hall, Wiley auxiliary housing - Exponent.com
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Global Fest to return, other street closures approved - Exponent.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Bonk (1946) Offensive Tackle, Football
Richard Mahurt (1948) Defensive Back, Football
Keith Lehnen (1952) Offensive Tackle, Football
James Looney (1957) Linebacker, Football
Ray Gaszynski (1958) Offensive Guard, Football
Jim McKenzie (1962) Linebacker, Football
John McKenzie (1962) Defensive End, Football
Lou Anarumo (1966) Assistant Coach, Football
Brian Hare (1983) Wide Receiver, Football
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