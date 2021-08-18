 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2021-08-18 05:55:36 -0500') }} football Edit

University Book Store Headlines: 8.18.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

Tyler Witt's business is blocking and tattoos. And business is good - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com Training Camp Central - GoldandBlack.com

2021 preview: Will No. 16 Iowa take the next step? - SI.com

Hunter Johnson named starting quarterback for Northwestern - WildcatReport.com

Northwestern RB Cam Porter and OL Zachary Franks out for the season after training camp injuries - InsideNU.com

Three-Point Stance: Offenses in need of a fix, Wisconsin, more - Rivals.com

Forty observations about the 2021 college football schedule - SI.com

Big 12 Conference revises policy, forces teams with lack of active players to be charged with forfeits - ESPN.com

PURDUE BASKETBALL

After trying freshman season, Ethan Morton faces different challenges - GoldandBlack.com

College basketball odds: Breaking down the contenders to win the 2022 NCAA Tournament by tiers - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

76% of West Lafayette Boilers are vaccinated - Exponent.com

Purdue Farmers Market to return on Aug. 26 - Exponent.com

Brouse adds Holloway to coaching staff - PurdueSports.com

Boilermakers enjoy big summer on the links - PurdueSports.com

Temporary Housing in Shreve Hall, Wiley auxiliary housing - Exponent.com

Freshmen crowd Third Street, put chairs in trees - Exponent.com

Global Fest to return, other street closures approved - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Bonk (1946) Offensive Tackle, Football

Richard Mahurt (1948) Defensive Back, Football

Keith Lehnen (1952) Offensive Tackle, Football

James Looney (1957) Linebacker, Football

Ray Gaszynski (1958) Offensive Guard, Football

Jim McKenzie (1962) Linebacker, Football

John McKenzie (1962) Defensive End, Football

Lou Anarumo (1966) Assistant Coach, Football

Brian Hare (1983) Wide Receiver, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}