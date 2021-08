University Book Store Headlines: 8.18.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

Tyler Witt's business is blocking and tattoos. And business is good - GoldandBlack.com GoldandBlack.com Training Camp Central - GoldandBlack.com 2021 preview: Will No. 16 Iowa take the next step? - SI.com Hunter Johnson named starting quarterback for Northwestern - WildcatReport.com Northwestern RB Cam Porter and OL Zachary Franks out for the season after training camp injuries - InsideNU.com Three-Point Stance: Offenses in need of a fix, Wisconsin, more - Rivals.com Forty observations about the 2021 college football schedule - SI.com Big 12 Conference revises policy, forces teams with lack of active players to be charged with forfeits - ESPN.com

PURDUE BASKETBALL

After trying freshman season, Ethan Morton faces different challenges - GoldandBlack.com College basketball odds: Breaking down the contenders to win the 2022 NCAA Tournament by tiers - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

76% of West Lafayette Boilers are vaccinated - Exponent.com Purdue Farmers Market to return on Aug. 26 - Exponent.com Brouse adds Holloway to coaching staff - PurdueSports.com Boilermakers enjoy big summer on the links - PurdueSports.com Temporary Housing in Shreve Hall, Wiley auxiliary housing - Exponent.com Freshmen crowd Third Street, put chairs in trees - Exponent.com Global Fest to return, other street closures approved - Exponent.com

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZXR0aW5nIGV4Y2l0ZWQgdG8gaGVhZCBiYWNrIHRvIFdlc3QgTGFm YXlldHRlLCBJbmRpYW5hIHRvIHdhdGNoIG91ciBiZWxvdmVkICA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJGb290YmFsbDwvYT4gVnMuIFRoZSDigJxy ZWFsIE9TVeKAnSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZl ckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZWF2ZXJGb290YmFs bDwvYT4gaG9tZSBvcGVuZXIgU2VwdCA0dGghICA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ1lhVGhlcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDWWFUaGVyZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xldHNHb29vb29vbz9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xldHNHb29vb29vbzwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVFNkFOdVN4bjMiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS81RTZBTnVTeG4zPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IPCdkqXwnZK+8J2TgiDw nZC48J2Ti/CdkZLwnZOH8J2RkvCdk4nwnZOJIChASmltX0V2ZXJldHQpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltX0V2ZXJldHQvc3RhdHVz LzE0Mjc3MjYzNzU0MDY4NzA1Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn dXN0IDE3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXluZSDwn5mMIDxicj5hbmQgR2FpbiDwn5KqIDxicj48YnI+TWlj JiMzOTtkIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wZHVy aGFtMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBkdXJoYW0yMjwvYT4g8J+O pCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMVdPTnhFYzZRSSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzFXT054RWM2UUk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIEZvb3Ri YWxsIChAQm9pbGVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQm9pbGVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0Mjc3MjA2Mzg4NDA1Mzcw OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE3LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Bonk (1946) Offensive Tackle, Football Richard Mahurt (1948) Defensive Back, Football Keith Lehnen (1952) Offensive Tackle, Football James Looney (1957) Linebacker, Football Ray Gaszynski (1958) Offensive Guard, Football Jim McKenzie (1962) Linebacker, Football John McKenzie (1962) Defensive End, Football Lou Anarumo (1966) Assistant Coach, Football Brian Hare (1983) Wide Receiver, Football