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University Book Store Headlines: 8.26.2022

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PURDUE BASKETBALL

Boiling Over - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Jeff Brohm forges lasting Purdue legacy. What's next? - GoldandBlack.com

First look: Penn State - GoldandBlack.com

Presenting: Purdue 2022 Honor Roll - GoldandBlack.com

Purdue projected special teams depth chart - GoldandBlack.com

College football Week 0 preview: Top matchups, TV schedule and betting guide - Yahoo.com

Penn State at Purdue: 1st and 10 - JCOnline.com

College football Top 25: No. 5 Utah could be a sneaky playoff contender - Yahoo.com

No more Jack Ansell versus Jack Ansell: Purdue punter in better 'headspace' for 2022 season - JCOnline.com

PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

State agency sues student housing company, alleging discrimination - Exponent.com

Purdue Olympian nearing end of retirement run - Exponent.com

Comeback Falls Short at Kentucky - PurdueSports.com

2022-23 Schedule Set for Purdue Women’s Golf - PurdueSports.com

Purdue Basketball Podcast -- Episode 87 / Ken Halpin - PurdueSports.com

Volleyball Season Kicks Off at Tennessee Classic - PurdueSports.com

House under fire: Lambda Phi Epsilon on ‘cease and desist’ while under investigation - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

AUGUST 26

Ted Tedesco (dec.) (1951) Offensive Guard, Football

Bill Hitchcock (1965) Offensive Tackle, Football

Sean Morris (1980) Cornerback, Football

AUGUST 27

Mike Coffey (1952) Defensive End, Football

Matt Painter (1970) Guard/Coach, Men's Basketball

Ikee Dozier (1972) Defensive Back, Football

Romond Batten (1972) Linebacker, Football

AJ Hammons (1992) Center, Men's Basketball

AUGUST 28

Cliff Benson (1961) Tight End, Football

Doug Isbell (1961) Offensive Tackle, Football

Vito Speciale (1972) Kicker, Football

Brady Doe (1978) Free Safety, Football

Max Miller (1979) Offensive Guard, Football

Nick Raben (1984) Offensive Guard, Football

Johnathan Uchendu (dec.) (1987) Forward, Men's Basketball

Zach Randall (1998) Linebacker, Football

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