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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE FOOTBALL
Jeff Brohm forges lasting Purdue legacy. What's next? - GoldandBlack.com
First look: Penn State - GoldandBlack.com
Presenting: Purdue 2022 Honor Roll - GoldandBlack.com
Purdue projected special teams depth chart - GoldandBlack.com
College football Week 0 preview: Top matchups, TV schedule and betting guide - Yahoo.com
Penn State at Purdue: 1st and 10 - JCOnline.com
College football Top 25: No. 5 Utah could be a sneaky playoff contender - Yahoo.com
No more Jack Ansell versus Jack Ansell: Purdue punter in better 'headspace' for 2022 season - JCOnline.com
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PURDUE RECRUITING
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OLYMPIC/OTHER
State agency sues student housing company, alleging discrimination - Exponent.com
Purdue Olympian nearing end of retirement run - Exponent.com
Comeback Falls Short at Kentucky - PurdueSports.com
2022-23 Schedule Set for Purdue Women’s Golf - PurdueSports.com
Purdue Basketball Podcast -- Episode 87 / Ken Halpin - PurdueSports.com
Volleyball Season Kicks Off at Tennessee Classic - PurdueSports.com
House under fire: Lambda Phi Epsilon on ‘cease and desist’ while under investigation - Exponent.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
AUGUST 26
Ted Tedesco (dec.) (1951) Offensive Guard, Football
Bill Hitchcock (1965) Offensive Tackle, Football
Sean Morris (1980) Cornerback, Football
AUGUST 27
Mike Coffey (1952) Defensive End, Football
Matt Painter (1970) Guard/Coach, Men's Basketball
Ikee Dozier (1972) Defensive Back, Football
Romond Batten (1972) Linebacker, Football
AJ Hammons (1992) Center, Men's Basketball
AUGUST 28
Cliff Benson (1961) Tight End, Football
Doug Isbell (1961) Offensive Tackle, Football
Vito Speciale (1972) Kicker, Football
Brady Doe (1978) Free Safety, Football
Max Miller (1979) Offensive Guard, Football
Nick Raben (1984) Offensive Guard, Football
Johnathan Uchendu (dec.) (1987) Forward, Men's Basketball
Zach Randall (1998) Linebacker, Football
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