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PURDUE BASKETBALL
Report: Purdue's Saturday elite camp - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE RECRUITING
Indianapolis 4-star DT Kendrick Gilbert picks Purdue - GoldandBlack.com
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OLYMPIC/OTHER
Boilermakers Land On Top at Rocky Top - PurdueSports.com
Boilermakers Down Redhawks - PurdueSports.com
Paula Reto Captures CP Women’s Open for First LPGA Victory - PurdueSports.com
Boilers Sweep Loyola Chicago, Improve to 2-0 - PurdueSports.com
Volleyball sweeps Bowling Green in opener - PurdueSports.com
PUPD deputy chief to take over the reins - Exponent.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Bill Smalley (1955) Guard, Men's Basketball
David Cavorsi (1971) Center, Football
Kelly Kitchel (1978) Offensive Guard, Football
Antwaun Rogers (1982) Cornerback, Football
Torri Williams (1986) Strong Safety, Football
Brandon Roberts (1995) Cornerback, Fotball
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