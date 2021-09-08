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University Book Store Headlines: 9.08.2021

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PURDUE FOOTBALL

Purdue o-line looks to take next step in development at UConn - GoldandBlack.com

Number Crunching: 2021 Week 1 - GoldandBlack.com

Big Ten Power Rankings - GoldandBlack.com

Ride continues for Huskies as Spanos takes the wheel - Journalnquirer.com

Fordham LB Ryan Greenhagen's 31 tackles against Nebraska set an NCAA Division I record - Yahoo.com

Tracking Purdue's defense | Cornerback Cory Trice takes 'huge step' from last season - JCOnline.com

Purdue-Oregon State gallery - PurdueSports.com

College football odds, lines, schedule for Week 2 - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Former Purdue vice president and treasurer dies at 85 years old - Exponent.com

'Whoever’s in charge of this is really sexist.' - Exponent.com

Hayley Bush the latest in Purdue volleyball's setter lineage - JCOnline.com

Police altercations with students increase - Exponent.com

Fall Ball on horizon for softball - PurdueSports.com

Six Boilermakers in InterMat preseason wrestling rankings - PurdueSports.com

Boilermakers start season on high note at Erin Hills - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mark Collingsworth (1965) Linebacker, Football

Peyton Minter (1969) Linebacker, Football

Drew Rucks (1982) Linebacker , Football

Derek Benson (1985) Wide Receiver, Football

Eric McDaniel (1990) Defensive Tackle, Football

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