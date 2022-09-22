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PURDUE FOOTBALL
Five Big Ten transfers off to a hot start - Rivals.com
Number Crunching Week 3 - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE RECRUITING
Chat Transcript - GoldandBlack.com
OLYMPIC SPORTS/OTHER
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New "Cactus" to open this weekend - Journal and Courier
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Frame (dec. 2016) (1946) Center, Football
Steve McKenzie (1957) Offensive Tackle, Football
Scott Craig (1961) Wide Receiver, Football
Brian Dapp (1966) Offensive Guard, Football
John Brugos (1967) Forward/Center, Men's Basketball
Mike Winger (1976) Strong Safety, Football
Nick Sweeney (1977) Offensive Tackle, Football
Tiara Murphy (1996) Guard, Women's Basketball
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