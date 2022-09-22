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University Book Store Headlines: 9.22.2022

Alan Karpick • GoldandBlack
Publisher
@AlanKarpick
Karpick has been publisher of Gold and Black Illustrated/GoldandBlack.com since 1996 and has seen (not all in person) most every Boilermaker football and men's basketball game dating back to 1966.

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Number Crunching Week 3 - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

xx

PURDUE RECRUITING

Chat Transcript - GoldandBlack.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

New "Cactus" to open this weekend - Journal and Courier

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Frame (dec. 2016) (1946) Center, Football

Steve McKenzie (1957) Offensive Tackle, Football

Scott Craig (1961) Wide Receiver, Football

Brian Dapp (1966) Offensive Guard, Football

John Brugos (1967) Forward/Center, Men's Basketball

Mike Winger (1976) Strong Safety, Football

Nick Sweeney (1977) Offensive Tackle, Football

Tiara Murphy (1996) Guard, Women's Basketball

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