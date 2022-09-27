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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
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Purdue Basketball Preseason Primer - PurdueSports.com
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PURDUE RECRUITING
Recruit Results Roundup: Week 6 - GoldandBlack.com
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OLYMPIC SPORTS/OTHER
Olympic diver Tyler Downs no longer a Purdue student - Exponent.com
Boilermakers Struggle in Shortened Round 2 at Inverness - PurdueSports.com
Free Halloween Bash Back at Alexander on Oct. 27 - PurdueSports.com
Boilermakers Sweep Big Ten Weekly Honors - PurdueSports.com
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PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Tom Scheffler (1954) Center, Men's Basketball
Scott Conover (1968) Offensive Tackle, Football
Bob Martin (1969) Offensive Tackle, Football
Marcus White (1983) Forward, Men's Basketball
Stevie Loveless (1990) Forward, Men's Basketball
Normando Harris (1991) Safety, Football
Brian Lankford-Johnson (1997) Running back, Football
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