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University Book Store Headlines: 9.27.2022

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PURDUE FOOTBALL

Status of QB Aidan O'Connell murky as Purdue preps for white-hot Gophers - GoldandBlack.com

Big Ten Power Poll: It's P.J.'s world. We're all just living in it - GoldandBlack.com

Georgia Tech fires coach, AD after 1-3 start - CBSSports.com

Winners and Losers: Ranking college football conferences from worst to best - Yahoo.com

Will key players return for Purdue football against Minnesota? 'We’ll see later on in the week' - JCOnline.com

Walk-on makes impact at ‘dream school’ - Exponent.com

Big Ten football report: Former Wisconsin coach Bret Bielema returns to Madison - JCOnline.com

Two QBs running away from Heisman pack - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Five Questions: The start of preseason Purdue practice - GoldandBlack.com

Purdue basketball primer: Point guard, post play, defense among topics as practice starts - JCOnline.com

Purdue Basketball Preseason Primer - PurdueSports.com

What's next for Emoni Bates, the once prized basketball recruit? - Yahoo.com

PURDUE RECRUITING

Recruit Results Roundup: Week 6 - GoldandBlack.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Olympic diver Tyler Downs no longer a Purdue student - Exponent.com

Boilermakers Struggle in Shortened Round 2 at Inverness - PurdueSports.com

Free Halloween Bash Back at Alexander on Oct. 27 - PurdueSports.com

Boilermakers Sweep Big Ten Weekly Honors - PurdueSports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Tom Scheffler (1954) Center, Men's Basketball

Scott Conover (1968) Offensive Tackle, Football

Bob Martin (1969) Offensive Tackle, Football

Marcus White (1983) Forward, Men's Basketball

Stevie Loveless (1990) Forward, Men's Basketball

Normando Harris (1991) Safety, Football

Brian Lankford-Johnson (1997) Running back, Football

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