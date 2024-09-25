As Purdue women's basketball kicks off its preseason practice slate, head coach Katie Gearlds and her trio of second-year guards Amiyah Reynolds, Sophie Swanson and Rashunda Jones met the with media on Wednesday to discuss the European trip, how the off-season has gone, what to expect this season and more.
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