University Book Store Headlines: 10.12.2021

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PURDUE FOOTBALL
Purdue hopes week off self analysis pays dividends - GoldandBlack.com
Purdue prepares for No. 2 Iowa - Journal & Courier
Iowa Homecoming this Week - Iowa Press Citizen
5 Reasons too attend a Purdue sporting event - Purdue blogger
Iowa: What did we learn? - Hawkeye Report
Gold and Black Radio: Prepping for Iowa - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
For Purdue's seniors, one last run, and much responsibility - GoldandBlack.com
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Preseason Player Review - Ethan Morton
Preseason Player Review - Mason Gillis
A review of Big Ten Media Day - The Badger Herald
Is Gonzaga still the favorite? Where does Purdue rank? - ESPN
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Purdue men's golf after shortened Day One of Purdue invite - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Karl Singer (1943) Defensive Tackle, Football
Lance Brock (1953) Defensive Back, Football
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