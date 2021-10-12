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University Book Store Headlines: 10.12.2021

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PURDUE FOOTBALL

Purdue hopes week off self analysis pays dividends - GoldandBlack.com

Purdue prepares for No. 2 Iowa - Journal & Courier

Iowa Homecoming this Week - Iowa Press Citizen

5 Reasons too attend a Purdue sporting event - Purdue blogger

Iowa: What did we learn? - Hawkeye Report

Gold and Black Radio: Prepping for Iowa - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

For Purdue's seniors, one last run, and much responsibility - GoldandBlack.com

Seniors: One last run, lots of responsibility - GoldandBlack.com

Preseason Player Review - Ethan Morton

Preseason Player Review - Mason Gillis

A review of Big Ten Media Day - The Badger Herald

Is Gonzaga still the favorite? Where does Purdue rank? - ESPN

OLYMPIC/OTHER

Purdue men's golf after shortened Day One of Purdue invite - Purduesports.com

Halloween bash Oct. 28 at Alexander - Purduesports.com

Women's golf at Illinois Invite - Purduesports.com


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Karl Singer (1943) Defensive Tackle, Football

Lance Brock (1953) Defensive Back, Football

Brad Schumacher (1964) Tight End, Football

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