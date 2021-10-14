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University Book Store Headlines: 10.14.2021

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PURDUE FOOTBALL

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BOILERMAKERS BORN TODAY

John Wooden (dec.) (1910) Guard, Men's Basketball

Dave Schellhase (1944) Forward, Men's Basketball

Don Coller (1952) Assistant Coach, Football

Pat Manahan (1955) Guard, Men's Basketball

Steve Reid (1961) Guard, Men's Basketball

Nick Pilipauskis (1980) Center, Football

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