University Book Store Headlines: 10.15.2021

Jeff Brohm Thursday night press availability

PURDUE FOOTBALL

Notebook: Karlaftis takes double-, triple-teaming as 'a compliment' - GoldandBlack.com Trice, Cross out for Iowa trip - GoldandBlack.com 3-2-1: Burton, takeaways - GoldandBlack.com Purdue's PFF grades - Hawkeye Report.com What the ratings say about college football being over Covid? - AthleticDirectorU BIG Picks, predictions for this week - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Preseason preview: Sasha Stefanovic - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Griffith scores overtime winner to lead soccer over Ohio State - Purduesports.com Pair of top-15 matchups up next for Volleyball - Purduesports.com Volleyball "Dig City" podcast - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Beirne (dec. 5/28/2021) (1946) Offensive End, Football Tim Armstrong (1953) Middle Guard, Football Nick Holt (1962) Assistant Coach, Football Blaine Bennett (1964) Assistant Coach, Football Jim Bridge (1969) Assistant coach, Football Lonnie Palelei (1970) Defensive Tackle, Football Luis Smikle (1970) Fullback, Football Randall Lane (1976) Wide Receiver, Football Chris Barclay (1983) Assistant Coach, Football Corey Clements (1991) Offensive Lineman, Football Stephen Toyra (1993) Guard, Men's Basketball

Boilermakers Born Oct. 16

Rick Schavietello (1950) Linebacker, Football Matt Hernandez (1961) Defensive Tackle, Football Damon Taylor (1966) Strong Safety, Football Dirk Handlin (1973) Linebacker, Football Steve Ennis (1979) Running Back, Football Albert Evans (1989) Running Back, Football Arsenio Curry (1989) Wide Receiver, Football Brennan Thieneman (1997) Safety, Football

Boilermakers Born Oct. 17