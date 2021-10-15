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University Book Store Headlines: 10.15.2021

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PURDUE FOOTBALL

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OLYMPIC/OTHER

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Beirne (dec. 5/28/2021) (1946) Offensive End, Football

Tim Armstrong (1953) Middle Guard, Football

Nick Holt (1962) Assistant Coach, Football

Blaine Bennett (1964) Assistant Coach, Football

Jim Bridge (1969) Assistant coach, Football

Lonnie Palelei (1970) Defensive Tackle, Football

Luis Smikle (1970) Fullback, Football

Randall Lane (1976) Wide Receiver, Football

Chris Barclay (1983) Assistant Coach, Football

Corey Clements (1991) Offensive Lineman, Football

Stephen Toyra (1993) Guard, Men's Basketball

Boilermakers Born Oct. 16

Rick Schavietello (1950) Linebacker, Football

Matt Hernandez (1961) Defensive Tackle, Football

Damon Taylor (1966) Strong Safety, Football

Dirk Handlin (1973) Linebacker, Football

Steve Ennis (1979) Running Back, Football

Albert Evans (1989) Running Back, Football

Arsenio Curry (1989) Wide Receiver, Football

Brennan Thieneman (1997) Safety, Football

Boilermakers Born Oct. 17

Trevor Foy (1990) Offensive Tackle, Football

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