University Book Store Headlines: 10.15.2021

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PURDUE BASKETBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Beirne (dec. 5/28/2021) (1946) Offensive End, Football
Tim Armstrong (1953) Middle Guard, Football
Nick Holt (1962) Assistant Coach, Football
Blaine Bennett (1964) Assistant Coach, Football
Jim Bridge (1969) Assistant coach, Football
Lonnie Palelei (1970) Defensive Tackle, Football
Luis Smikle (1970) Fullback, Football
Randall Lane (1976) Wide Receiver, Football
Chris Barclay (1983) Assistant Coach, Football
Corey Clements (1991) Offensive Lineman, Football
Stephen Toyra (1993) Guard, Men's Basketball
Boilermakers Born Oct. 16
Rick Schavietello (1950) Linebacker, Football
Matt Hernandez (1961) Defensive Tackle, Football
Damon Taylor (1966) Strong Safety, Football
Dirk Handlin (1973) Linebacker, Football
Steve Ennis (1979) Running Back, Football
Albert Evans (1989) Running Back, Football
Arsenio Curry (1989) Wide Receiver, Football
Brennan Thieneman (1997) Safety, Football
Boilermakers Born Oct. 17
Trevor Foy (1990) Offensive Tackle, Football
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