PURDUE FOOTBALL

First look: Iowa - GoldandBlack.com The envelope, please: Week 9 awards - GoldandBlack.com Iowa at Purdue: 1st and 10 - JCOnline.com Mel Tucker under the microscope after 4 Spartans suspended - Yahoo.com Bowl projections - CBSSports.com Big 12 nears six-year, $2.28B TV extension deal with ESPN, Fox - ESPN.com



PURDUE BASKETBALL

Three Thoughts From The Weekend: The Cincy scrimmage and much more - GoldandBlack.com Starting 5: Indiana college basketball's potential breakout players in 2022-23 - IndyStar.com

Intel: Purdue's private scrimmage vs. Cincinnati - GoldandBlack.com Details from Purdue basketball's 'secret scrimmage' win over Cincinnati - JCOnline.com National title contenders by tiers - CBSSports.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Boilers Fall in 5 at Northwestern - PurdueSports.com Wrestling Completes Final Tune-Up at Wrestle-Offs - PurdueSports.com Doubles Dominate at Virginia Tech Clash - PurdueSports.com

Sugiyama and du Toit Post Top-15 Finishes at Landfall Tradition - PurdueSports.com Boilers Retain Monon Spike for 15th Straight Year - PurdueSports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Adam Rempe (1963) Linebacker, Football Ross Rinehart (1971) Linebacker, Football Charlie Stephens (1972) Tight End, Football Josh Tomsheck (1982) Offensive Tackle, Football Keyon Brown (1987) Defensive End, Football Robert Maci (1989) Defensive End, Football Alfred Armour (1999) Running Back, Football