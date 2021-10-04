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University Book Store Headlines: 10.4.2021

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PURDUE FOOTBALL

Three Thoughts From The Weekend: GoldandBlack.com

Upon Further Review: Minnesota - GoldandBlack.com

Grading the Boilermakers - GoldandBlack.com | Journal and Courier

Data Driven: Minnesota -- GoldandBlack.com

10 Observations from Purdue-Miinnesota - GoldandBlack.com

Five Factors: Purdue-Minnesota - GoldandBlack.com

Purdue-Minnesota-: Key players, moments - Journal & Courier

Gallery: Purdue-Minnesota - GoldandBlack.com

Anything is possible--who is emerging as playoff contenders - Yahoo Sports

Purdue Recruiting

Brady Allen interview on 'Gold and Black LIVE'--GoldandBlack.com/WLFI.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue wants to be hard team to beat - Exponent

OLYMPIC/OTHER

Griffith scores twice as Purdue upsets Wisconsin - Purduesports.com

Purdue four shots back after 36 holes - Purduesports.com

Volleyball sails past Rutgers - Purduesports.com

VB falls to Illinois in five - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Barry Davis (1958) Wide Receiver, Football

Ray Gunner (1960) Offensive Guard, Football

Tom Jelesky (1960) Offensive Tackle, Football

Keith Wilson (1968) Defensive Tackle, Football

Kevin Janiak (1970) Offensive Tackle, Football

Chad Manning (1974) Offensive Guard, Football

Ishmael Aristide (1990) Defensive Back, Football

Drew Biber (2002) Tight End, Football

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