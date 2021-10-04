University Book Store Headlines: 10.4.2021

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PURDUE FOOTBALL
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Three Thoughts From The Weekend: GoldandBlack.com
Upon Further Review: Minnesota - GoldandBlack.com
Grading the Boilermakers - GoldandBlack.com | Journal and Courier
Data Driven: Minnesota -- GoldandBlack.com
10 Observations from Purdue-Miinnesota - GoldandBlack.com
Five Factors: Purdue-Minnesota - GoldandBlack.com
Purdue-Minnesota-: Key players, moments - Journal & Courier
Gallery: Purdue-Minnesota - GoldandBlack.com
Anything is possible--who is emerging as playoff contenders - Yahoo Sports
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Purdue Recruiting
Brady Allen interview on 'Gold and Black LIVE'--GoldandBlack.com/WLFI.com
PURDUE BASKETBALL
Purdue wants to be hard team to beat - Exponent
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OLYMPIC/OTHER
Griffith scores twice as Purdue upsets Wisconsin - Purduesports.com
Purdue four shots back after 36 holes - Purduesports.com
Volleyball sails past Rutgers - Purduesports.com
VB falls to Illinois in five - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Barry Davis (1958) Wide Receiver, Football
Ray Gunner (1960) Offensive Guard, Football
Tom Jelesky (1960) Offensive Tackle, Football
Keith Wilson (1968) Defensive Tackle, Football
Kevin Janiak (1970) Offensive Tackle, Football
Chad Manning (1974) Offensive Guard, Football
Ishmael Aristide (1990) Defensive Back, Football
Drew Biber (2002) Tight End, Football
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