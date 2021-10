University Book Store Headlines: 10.4.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVja2luZyB0aGUgb2xkIGVsZWN0cm9uaWMgbWFpbGJveCB0aGUg ZGF5IGFmdGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9QdXJkdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQ dXJkdWU8L2E+IGZvb3RiYWxsIGxvc2VzIGEgZ2FtZSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vSFZKcVJrWVVFNiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hWSnFSa1lV RTY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJpYW4gTmV1YmVydCDigJQgR29sZGFuZEJs YWNrLmNvbSAoQGJyaWFubmV1YmVydCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9icmlhbm5ldWJlcnQvc3RhdHVzLzE0NDQ3MjUyNjYyNDk1NTE4 NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAzLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWNhbWUgYSB0b3AgMiBpbnN0ZWFkISBSZWFsbHkgZXhjaXRlZCB0 byB2aXNpdCBib3RoIHNjaG9vbHMsIGxvb2tpbmcgZm9yd2FyZCB0byBpdCEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3YwSnNTRlBMbkgiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS92MEpzU0ZQTG5IPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdpbGxpYW0gQmVyZyAo QFdpbGxlX0JlcmcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2ls bGVfQmVyZy9zdGF0dXMvMTQ0NDk1MzQ4MjI0NzczNzM0Nj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Purdue Recruiting

Brady Allen interview on 'Gold and Black LIVE'--GoldandBlack.com/WLFI.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue wants to be hard team to beat - Exponent



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbiBjYW1wdXMsIHJhbiBpbnRvIGEgZ3JvdXAgY2xlYW5pbmcgdGhl IHN0YWRpdW0uIE9yZ2FuaXplciB3YXMgc28gZ3JhY2lvdXMgdGhhdCA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVNwb3J0cz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlU3BvcnRzPC9hPiDigJxhbGxvd2Vk4oCd IHRoZW0gKGFsbCBob21lbGVzcyBmb2xrcykgdG8gZG8gdGhlIHdvcmsgLSB0 aHVzIGVhcm5pbmcgbWVhbCBtb25leS4gSSBtZXQgYW4gYXBwcmVjaWF0aXZl IGZvcm1lciBIUyBWQiBwbGF5ZXIgd2hvIGxpdmVzIGluIGhlciB2YW4uIFdl IG11c3QgaGVscCBhbGwgcGVvcGxlIGluIG91ciBjb21tdW5pdGllcy48L3A+ Jm1kYXNoOyBEYXZlIFNob25kZWxsIChARGF2ZVNob25kZWxsKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmVTaG9uZGVsbC9zdGF0dXMvMTQ0 NDcxODMzNTk0NjU0MzEwOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb2lsZXJtYWtlcnMgV0lOISE8YnI+PGJyPlB1cmR1ZSB1cHNldHMg IzE4IFdpc2NvbnNpbiBvbiB0aGUgcm9hZCB0byBpbXByb3ZlIHRvIDktMi0y IGFuZCA0LTEtMCBpbiB0aGUgQmlnIFRlbi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVyVXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJVcDwvYT4g8J+aguKave+4jyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT0dLQjh2ZmtUSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L09HS0I4dmZrVEo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIFNvY2NlciAoQFB1 cmR1ZVNvY2NlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJk dWVTb2NjZXIvc3RhdHVzLzE0NDQ3OTQ5MDUwMDg2NzI3NzE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC/OTHER

Griffith scores twice as Purdue upsets Wisconsin - Purduesports.com

Purdue four shots back after 36 holes - Purduesports.com Volleyball sails past Rutgers - Purduesports.com VB falls to Illinois in five - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY