University Book Store Headlines: 11.22.2021

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Ricky Hall (1961) Guard, Men's Basketball
Pat Snyder (1963) Center, Football
Cam Allen (2000) Cornerback, Football
Kyle Coleman (1990) Forward, Men's Basketball
Jacob Lawson (1992) Forward, Men's Basketball
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