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University Book Store Headlines: 11.22.2021

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PURDUE FOOTBALL

Five Factors: Purdue's win over Northwestern - GoldandBlack.com

First Look: Indiana - GoldandBlack.com

Data Driven: Northwestern - GoldandBlack.com

Upon Further Review: Purdue-Northwestern - GoldandBlack.com

Grading the Boilermakers: Purdue-Northwestern - GoldandBlack.com

Week 12 Awards - GoldandBlack.com

Purdue-NU breakdown/stats - Purduesports.com | Journal & Courier

Wright leads Purdue - Journal & Courier

PURDUE BASKETBALL

Doyel: No one has Purdue's depth or Jaden Ivey - IndyStar.com

Breakdown: Purdue's win over Villanova - GoldandBlack.com

Three thoughts from the weekend - GoldandBlack.com

Stat Blast: Purdue-Villanova - GoldandBlack.com

Purdue rolls past Villanova - Purduesports.com

Breakdown: Purdue-North Carolina - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

No. 6 VB rolls on - Purduesports.com

Wrestling sweeps duals - Purduesports.com

Soccer: ND knocks Purdue out on penalty kicks - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Ricky Hall (1961) Guard, Men's Basketball

Pat Snyder (1963) Center, Football

Cam Allen (2000) Cornerback, Football

Kyle Coleman (1990) Forward, Men's Basketball

Jacob Lawson (1992) Forward, Men's Basketball

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