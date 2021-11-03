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University Book Store Headlines: 11.3.2021

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Tucker: We won't be taking Purdue lightly - Detroit Free-Press

State No. 3 in first CFP rankings - Spartanmag.com

PURDUE BASKETBALL

Fan, coaches look forward to return to games in Mackey - Exponent

Basketball roundup: Preseason edition - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUTING

Purdue gets high motor player in Omonode - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Soccer ranked 19th now - Purduesports.com

Wrestling preview - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Anthony Thompson (1955) Defensive Back, Football

Rick Moss (1957) Defensive Back, Football

Mike Weissert (1958) Offensive Guard, Football

Dino Kaklis (1973) Long Snapper, Football

Mike Burchfield (1973) Defensive End, Football

Nick Mondek (1988) Defensive End/Tackle, Football

Derek Jackson (1989) Linebacker, Football

Justin Sinz (1991) Tight End, Football

Antoine Lewis (1991) Cornerback, Football

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