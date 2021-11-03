University Book Store Headlines: 11.3.2021

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PURDUE FOOTBALL
Tucker: We won't be taking Purdue lightly - Detroit Free-Press
State No. 3 in first CFP rankings - Spartanmag.com
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PURDUE BASKETBALL
Fan, coaches look forward to return to games in Mackey - Exponent
Basketball roundup: Preseason edition - GoldandBlack.com
PURDUE RECRUTING
Purdue gets high motor player in Omonode - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Soccer ranked 19th now - Purduesports.com
Wrestling preview - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Anthony Thompson (1955) Defensive Back, Football
Rick Moss (1957) Defensive Back, Football
Mike Weissert (1958) Offensive Guard, Football
Dino Kaklis (1973) Long Snapper, Football
Mike Burchfield (1973) Defensive End, Football
Nick Mondek (1988) Defensive End/Tackle, Football
Derek Jackson (1989) Linebacker, Football
Justin Sinz (1991) Tight End, Football
Antoine Lewis (1991) Cornerback, Football
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