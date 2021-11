University Book Store Headlines: 11.3.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

Tucker: We won't be taking Purdue lightly - Detroit Free-Press

State No. 3 in first CFP rankings - Spartanmag.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl PC9hPiBuZWVkcyBNaXRjaGVsbCBGaW5lcmFuIHRvIHJlZ2FpbiB0aGUgbW9q byBoZSBoYWQgd2hlbiBoZSBvcGVuZWQgdGhlIHNlYXNvbiBoaXR0aW5nIGhp cyBmaXJzdCBuaW5lIGZpZWxkLWdvYWwgYXR0ZW1wdHMuPGJyPjxicj4mcXVv dDtIZSYjMzk7cyBnb3QgdG8gYmVsaWV2ZSBpbiBoaW1zZWxmLCB0cnVzdCBp dCwgYW5kIGp1c3Qga2ljayB0aGF0IGRhZ2dvbmUgYmFsbCB0aHJvdWdoIHRo ZSBnb2FsIHBvc3RzIHdpdGggZXZlcnl0aGluZyBoZSYjMzk7cyBnb3QuJnF1 b3Q7PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2t6NTB4cXd2ZHAiPmh0dHBzOi8v dC5jby9rejUweHF3dmRwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vekxN eWYyVVI3dSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3pMTXlmMlVSN3U8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3Rh dHVzLzE0NTU1MjUzNjc4NzYzNjYzNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ Tm92ZW1iZXIgMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQ0ZQIHJhbmtpbmdzIHdlcmUganVzdCBhbm5vdW5jZWQgb24g RVNQTiBhbmQgbXkgTVNVIFNwYXJ0YW5zIGFyZSBudW1iZXIgMyEhIEnigJlt IHJlYWxseSBoYXBweSBCVVQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9NU1VfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1TVV9Gb290 YmFsbDwvYT4gaGFzIHRvIGJsb2NrIG91dCBhbGwgb2YgdGhlIGZhbiBmYXJl IGFuZCBub2lzZSBhbmQgY29uY2VudHJhdGUgb24gUHVyZHVlLjwvcD4mbWRh c2g7IEVhcnZpbiBNYWdpYyBKb2huc29uIChATWFnaWNKb2huc29uKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hZ2ljSm9obnNvbi9zdGF0dXMv MTQ1NTY4Mjg3NDI0NjUwMDM1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3Zl bWJlciAyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

Fan, coaches look forward to return to games in Mackey - Exponent Basketball roundup: Preseason edition - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUTING

Purdue gets high motor player in Omonode - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Soccer ranked 19th now - Purduesports.com Wrestling preview - Purduesports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBpcyBvbmx5IPCfkYbwn4+9LiA8YnI+PGJyPjMtMCB2cy4g dGhlIFRvcCAzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1 ZVZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQdXJkdWVWQjwvYT4g8J+knSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25MSk8zYUFBUDkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9u TEpPM2FBQVA5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBBdGhsZXRpY3MgKEBQ dXJkdWVTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVy ZHVlU3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNDU1NjU5ODA5MDAxNDI2OTQ5P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn42C8J+NgSBGYWxsIGdvbGYgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVHb2xmP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQ dXJkdWVHb2xmPC9hPi4gPGJyPjxicj5Ob3RoaW5nIGJldHRlci4g8J+YjfCf mI3wn5iNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hR3E0dEtERlVTIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vYUdxNHRLREZVUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUg TWVucyBHb2xmIChAUHVyZHVlTWVuc0dvbGYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlTWVuc0dvbGYvc3RhdHVzLzE0NTU2Njk4MTg1 ODE5OTU1MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMiwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

BOILERMAKERS BORN TODAY