University Book Store Headlines: 12.14.2021

PURDUE RECRUITING

Purdue getting 'super explosive' safety in Joseph Jefferson - GoldandBlack.com Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Karlaftis, Bell won't play in bowl - GoldandBlack.com Aidan O'Connell will return for 2022 - GoldandBlack.com What does Aidan McConnell's return mean ? GoldandBlack.com AP Dubs Bell, Karlaftis as All-Americans - Purduesports.com

PURDUE BASKETBALL

Upon further review: North Carolina State - GoldandBlack.com Williams named by Big Ten - Purduesports.com NC State take on loss to Purdue - Wolfpack Insider

OLYMPIC/OTHER

Divers set for full week at Nationals - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY