University Book Store Headlines: 12.14.2021

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PURDUE RECRUITING
Purdue getting 'super explosive' safety in Joseph Jefferson - GoldandBlack.com
Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
Upon further review: North Carolina State - GoldandBlack.com
Williams named by Big Ten - Purduesports.com
NC State take on loss to Purdue - Wolfpack Insider
OLYMPIC/OTHER
Divers set for full week at Nationals - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
David Bell (2000) Wide Receiver, Football
TJ Sheffield (2000) Wide Receiver, Football
George Pappas (1942) Offensive Guard, Football
Joe Tenkman (1950) Defensive End, Football
Dave Hood (1957) Quarterback, Football
Paul Hanna (1959) Defensive Line, Football
Caleb Bonds (1965) Running Back, Football
Jeff Arnold (1965) Center, Men's Basketball
John Jackson (1970) Defensive Back, Football
Galen Morrow (1971) Running Back, Football
Joe Odom (1979) Linebacker, Football
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