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University Book Store Headlines: 12.14.2021

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PURDUE RECRUITING

Purdue getting 'super explosive' safety in Joseph Jefferson - GoldandBlack.com

Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Karlaftis, Bell won't play in bowl - GoldandBlack.com

Aidan O'Connell will return for 2022 - GoldandBlack.com

What does Aidan McConnell's return mean ? GoldandBlack.com

AP Dubs Bell, Karlaftis as All-Americans - Purduesports.com

PURDUE BASKETBALL

Upon further review: North Carolina State - GoldandBlack.com

Williams named by Big Ten - Purduesports.com

NC State take on loss to Purdue - Wolfpack Insider

OLYMPIC/OTHER

Divers set for full week at Nationals - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

David Bell (2000) Wide Receiver, Football

TJ Sheffield (2000) Wide Receiver, Football

George Pappas (1942) Offensive Guard, Football

Joe Tenkman (1950) Defensive End, Football

Dave Hood (1957) Quarterback, Football

Paul Hanna (1959) Defensive Line, Football

Caleb Bonds (1965) Running Back, Football

Jeff Arnold (1965) Center, Men's Basketball

John Jackson (1970) Defensive Back, Football

Galen Morrow (1971) Running Back, Football

Joe Odom (1979) Linebacker, Football

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