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University Book Store Headlines: 12.28.2021

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Billy Dicken, MVP of Purdue's 33-20 Alamo Bowl win in 1997 celebrates his 47th birthday today.
Billy Dicken, MVP of Purdue's 33-20 Alamo Bowl win in 1997 celebrates his 47th birthday today. (Tom Campbell)

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PURDUE FOOTBALL

Music City Bowl Notebook: Horvath ready for final act - GoldandBlack.com

It's "Game On" for Music City Bowl -- GoldandBlack.com

Sullivan ready to show what he can do - Journal & Courier

Wright, Mackey not with Purdue for MCB - GoldandBlack.com | Journal & Courier

Hunter enters portal - Journal & Courier

Unknown combination helped Vols rebound - Volquest

Volquest "Two-Minute Drill" - Tennessee Rivals

Tennessee tight end duo has unique working relationship - Tennessee Rivals

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Heupel discusses Purdue passing offense - VolsWire

PURDUE BASKETBALL

Women's game with Wisconsin postponed - Journal & Courier

Purdue vs. Nicholls preview - Journal & Courier

OLYMPIC/OTHER

No. 16 Wrestling off to Matmen Open - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Billy Dicken (1974) Quarterback, Football

Alex Tone (1978) Strong Safety, Football

Jimmy Herman (1993) Linebacker, Football

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