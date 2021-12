University Book Store Headlines: 12.8.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

After Purdue official visit, Berg nearing a decision - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

A look at Purdue's impressive season - RockyTopInsider Karlaftis, Bell first team and O'Connell second team All-Big Ten - Journal & Courier

Arni's Birthday Zoom with Keaton Grant a year ago

PURDUE BASKETBALL

Purdue basketball roundup: Life as No. 1 and more - GoldandBlack.com Former Boilermakers celebrate being No. 1 - Journal & Courier Painter pushed Purdue to No. 1 the old-fashioned way - WDRB Stefanovic candidate for Senior Class award - Purduesports.com

OLYMPIC/OTHER

Soldati honored as one of 100 greatest coaches - Purduesports.com Soccer ranked No. 24 in postseason poll - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY