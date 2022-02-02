University Book Store Headlines: 2.2.2022

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PURDUE BASKETBALL
411: Purdue versus Minnesota - GoldandBlack.com
Purdue -10.5 tonight - Vegas Insider
Three keys to the game: Minnesota vs. Purdue - GopherReport.com
Minnesota to be challenged by Purdue - St. Paul Pioneer Press | Star-Tribune
New starting lineup tonight - Journal and Courier
Edey was once a Minnesota recruiting target - Star-Tribune
Ivey one of 10 finalists for West Award - Purduesports.com
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PURDUE FOOTBALL
Adding Cajun flavor to Purdue football roster - GoldandBlack.com
Football Mailbag: GoldandBlack.com
ICYMI: Karlaftis looks to provide niche - GoldandBlack.com
Purdue adds preferred walk-on from Zionsville - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Winter storm warning for West Lafayette area - WLFI.com | Journal and Courier
Women's golf loses Big Ten match play final to Northwestern - Purduesports.com
Dig City: Volleyball podcast - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Fred Tragemann (1947) Defensive Tackle, Football
Leon Troyer (1947) Halfback, Football
Bill Mulchrone (1964) Linebacker, Football
Tommy Lee Myers (1964) Cornerback, Football
Chris Randolph (1979) Tight End, Football
Danny May (1982) Offensive Guard, Football
Kawaan Short (1989) Defensive Tackle, Football
Matt Huene (1992) Offensive Tackle, Football
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