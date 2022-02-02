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University Book Store Headlines: 2.2.2022

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PURDUE BASKETBALL

411: Purdue versus Minnesota - GoldandBlack.com

Purdue -10.5 tonight - Vegas Insider

Three keys to the game: Minnesota vs. Purdue - GopherReport.com

Minnesota to be challenged by Purdue - St. Paul Pioneer Press | Star-Tribune

New starting lineup tonight - Journal and Courier

Edey was once a Minnesota recruiting target - Star-Tribune

Ivey one of 10 finalists for West Award - Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

Adding Cajun flavor to Purdue football roster - GoldandBlack.com

Football Mailbag: GoldandBlack.com

ICYMI: Karlaftis looks to provide niche - GoldandBlack.com

Purdue adds preferred walk-on from Zionsville - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Winter storm warning for West Lafayette area - WLFI.com | Journal and Courier

Women's golf loses Big Ten match play final to Northwestern - Purduesports.com

Dig City: Volleyball podcast - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Fred Tragemann (1947) Defensive Tackle, Football

Leon Troyer (1947) Halfback, Football

Bill Mulchrone (1964) Linebacker, Football

Tommy Lee Myers (1964) Cornerback, Football

Chris Randolph (1979) Tight End, Football

Danny May (1982) Offensive Guard, Football

Kawaan Short (1989) Defensive Tackle, Football

Matt Huene (1992) Offensive Tackle, Football

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