University Book Store Headlines: 4.01.2022

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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE FOOTBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
APRIL 1
Mike Ray (1949) Defensive Back, Football
Burt Daly (1952) Middle Guard, Football
Jim Owen (1961) Running Back, Football
Ryan Berning (1967) Forward, Men's Basketball
Artie Haynes (1968) Fullback, Football
Danny Lounsbury (1970) Wide Receiver, Football
Eric Hedstrom (1986) Offensive Tackle, Football
Griffin Alstott (1999) Quarterback, Football
APRIL 2
Austen Moret (1989) Center, Football
Connor Snapp (1991) Offensive Guard, Football
APRIL 3
Mike Pruitt (1954) Running Back, Football
Cleveland Crosby (1956) Defensive Tackle, Football
Michael White (1956) Center, Men's Basketball
Ted Benson (1961) Center, Men's Basketball
Kendall Mathews (1975) Running Back, Football
Jack Owens (1977) Assistant Coach, Men's Basketball
Anthony Heygood (1986) Running Back, Football
George Karlaftis (2001) Defensive end, Football
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