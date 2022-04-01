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University Book Store Headlines: 4.01.2022

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PURDUE BASKETBALL

Jaden Ivey declares for NBA draft - GoldandBlack.com

Boiler Over - GoldandBlack.com

Indiana Mr. Basketball: Here are the five finalists in the 2022 race - IndyStar.com

Seton Hall hires St. Peter's Shaheen Holloway after historic NCAA tournament run - Yahoo.com

Ranking the Final Four starters - Yahoo.com

Country star Eric Church cancels concert so he can watch UNC-Duke in Final Four - Yahoo.com

2021-22 CBS Sports All-America teams - CBSSports.com

Jay Bilas on the state of men's college basketball - ESPN.com

Kansas State guard Nijel Pack, who earned All-Big 12 basketball honors, enters transfer portal - ESPN.com

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PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Pro Day stars, no portal panic and an o-line that needs help - GoldandBlack.com

Jackson Anthrop knows it 'just takes one team to give you a chance' - GoldandBlack.com

Why George Karlaftis, Purdue’s Greek Freak, could be what Patriots pass rush needs - Masslive.com

Eagles put George Karlaftis through individual workout as draft interest in Purdue pass rusher intensifies - Yahoo.com

Colin Kaepernick to serve as honorary captain in Michigan spring game - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Roads close for community events - Exponent.com

Softball heads East for 3 game series at Penn State - PurdueSports.com

Rain postpones day one of Florida Relays - PurdueSports.com

First Big Ten road trip brings baseball back to C-U - PurdueSports.com

Board of trustees will hold executive session Tuesday - Exponent.com

Sekne earns 4th Big Ten Golfer of the Week honor - PurdueSports.com

Purdue hosts Penn State and No. 2 Ohio State - PurdueSports.com

New era of Lafayette Jeff baseball begins under Clayton Richard - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

APRIL 1

Mike Ray (1949) Defensive Back, Football

Burt Daly (1952) Middle Guard, Football

Jim Owen (1961) Running Back, Football

Ryan Berning (1967) Forward, Men's Basketball

Artie Haynes (1968) Fullback, Football

Danny Lounsbury (1970) Wide Receiver, Football

Eric Hedstrom (1986) Offensive Tackle, Football

Griffin Alstott (1999) Quarterback, Football

APRIL 2

Austen Moret (1989) Center, Football

Connor Snapp (1991) Offensive Guard, Football

APRIL 3

Mike Pruitt (1954) Running Back, Football

Cleveland Crosby (1956) Defensive Tackle, Football

Michael White (1956) Center, Men's Basketball

Ted Benson (1961) Center, Men's Basketball

Kendall Mathews (1975) Running Back, Football

Jack Owens (1977) Assistant Coach, Men's Basketball

Anthony Heygood (1986) Running Back, Football

George Karlaftis (2001) Defensive end, Football

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