University Book Store Headlines: 4.19.2022

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PURDUE FOOTBALL
Purdue WRs in NFL draft - GoldandBlack.com
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PURDUE RECRUITING
Southern Indiana's Trent Sisley's an early Purdue 2025 target - GoldandBlack.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
John Kuzniewski (1943) Fullback, Football
John Peasley (1958) Wide Receiver, Football
David Retherford (1961) Wide Receiver, Football
Pat Samuels (1972) Free Safety, Football
Nate Krugger (1974) Defensive Line, Football
Adam Wetzel (1980) Center, Men's Basketball
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