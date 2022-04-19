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University Book Store Headlines: 4.19.2022

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PURDUE BASKETBALL

Transfer rankings - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue WRs in NFL draft - GoldandBlack.com

Coaches under most pressure entering 2022 - CBSSports.com

How college football's transfer portal is changing spring practice - ESPN.com

How key figures from Jerry Sandusky's crimes view Joe Paterno's legacy, 10 years after his downfall - ESPN.com

Ranking the top 10 college football coaches under age 45 entering the 2022 season - CBSSports.com

PURDUE RECRUITING

Southern Indiana's Trent Sisley's an early Purdue 2025 target - GoldandBlack.com

Purdue football recruiting: 13 2023 prospects to watch - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

UIC, Evansville Up Next as Midweek Action Resumes - PurdueSports.com

Cassidy Hardin defers medical school, returns to Purdue women's basketball team - JCOnline.com

Purdue sports roundup: Collectors Memorabilia Show set for April 30 - JCOnline.com

Purdue will give refuge to 11 Ukrainian scholars, aims for more - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

John Kuzniewski (1943) Fullback, Football

John Peasley (1958) Wide Receiver, Football

David Retherford (1961) Wide Receiver, Football

Pat Samuels (1972) Free Safety, Football

Nate Krugger (1974) Defensive Line, Football

Adam Wetzel (1980) Center, Men's Basketball

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