University Book Store Headlines: 4.28.2022

There is lots of discussion on where David Bell will end up in the NFL Draft that begins tonight. (Chad Krockover (@KrockPhoto))

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: The future of the NCAA and more - GoldandBlack.com The complete list of Big Ten players declaring for the NBA Draft - Inside the Hall Purdue adds Caitlyn Harper - Purduesports.com Terry returns to women's team - Purduesports.com | Journal and Courier



PURDUE FOOTBALL

Karlaftis looks to punctuate Purdue career with first-round selection - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com NFL draft coverage hub - GoldandBlack.com

Prospect Primer: George Karlaftis - Packers Could Bell end up in Cleveland? - Akron Beacon Journal

PURDUE RECRUITING

4-star DL looking closely at Purdue - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Women's golf qualifies for 7th straight NCAA Regional - Purduesports.com Track returns to Drake Relays - Purduesports.com Women's tennis wins Big Ten Tournament opener - Purduesports.com NCAA passing the leadership baton might be coming at right time - ESPN

