University Book Store Headlines: 5.17.2021

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Terry Hanley (1959) Middle Guard, Football
Benjie Bowers (1962) Center, Football
Russ Kiser (1974) Quarterback, Football
Mike Decker (1980) Linebacker, Football
John Strauser (1995) Defensive End, Football
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