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University Book Store Headlines: 5.17.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Three Thoughts From The Weekend: The finish line, E'Twaun Moore and more - GoldandBlack.com

UConn hires Gavin Roberts as strength coach - Journalnquirer.com

Former Boilermaker and Dwenger grad Grady Eifert joins coaching staff at Penn State - WANE.com

2022 mock NBA draft - Yahoo.com

Winners of transfer portal season - CBSSports.com

PURDUE RECRUITING

Transfer tracker: Offensive line - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Keena Turner graduates 42 years later - Exponent.com

A look at the Big Ten standings since Jim Harbaugh took over at U-M In 2015 - TheWolverine.com

National Football Foundation banquet to honor student-athletes - JCOnline.com

Massage therapist denies allegations that she targeted Ohio State football players - Yahoo.com

C.J. Stroud's Heisman odds might surprise you - BuckeyeGrove.com

Group of 5 coaches ready for Power 5 jobs - CBSSports.com

Pac-12's left-field commissioner hire is a dice roll for league's leaders - Yahoo.com

ACC commissioner Jim Phillips won't decide on CFP expansion until 'thorough assessment' made - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

West Lafayette lifts mask mandate - Exponent.com

Tamar Greene, men’s 4x100 win Big Ten titles - PurdueSports.com

Purdue closes out season with 7-6 thriller - PurdueSports.com

4-Run first inning powers Maryland past Purdue - PurdueSports.com

82 student-athletes to graduate - PurdueSports.com

Daniels congratulates new grads - and Purdue's pandemic response - Exponent.com

Cancellation of NCAA women's golf regional leaves Purdue disappointed, frustrated - JCOnline.com

Softball sweeps Wisconsin in doubleheader - PurdueSports.com

Martin breaks record, finishes fourth in Big Ten decathlon - PurdueSports.com

Purdue readies for record-high freshman class - again - Exponent.com

Graduation weekend fills Purdue's Union Club Hotel for first time since start of pandemic - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Terry Hanley (1959) Middle Guard, Football

Benjie Bowers (1962) Center, Football

Russ Kiser (1974) Quarterback, Football

Mike Decker (1980) Linebacker, Football

John Strauser (1995) Defensive End, Football

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