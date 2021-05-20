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University Book Store Headlines: 5.20.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com chat recap - GoldandBlack.com

Yea or nay: Prominent men's coaches in line to potentially follow Jay Wright into Basketball Hall of Fame - CBSSports.com

Overtime Elite building basketball facility in Atlanta for top prep players - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Ohio offensive lineman Shane Keenan a potential Purdue target - GoldandBlack.com

Rumor Mill: Transfer tracker - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

P Brooks Cormier, three offensive linemen no longer on team - GoldandBlack.com

DT Steven Faucheux is in the transfer portal - GoldandBlack.com

Early returns on season ticket sales show fans eager to return to Ross-Ade - GoldandBlack.com

Transfer tracker: Defensive line - GoldandBlack.com

100 days to college football: Players, storylines and coaching debuts we're all waiting for - ESPN.com

South Carolina plans for 100 percent capacity - ESPN.com

Ranking the top 25 Power Five college football coaches entering the 2021 season - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Duke hires Nina King as first woman of color to serve as athletic director - Yahoo.com

COVID, cancellations, calls for social justice: Kevin Warren's early experiences as Big Ten commish went beyond sports - SportingNews.com

SEC makes one-time $23M payment to schools to help cover COVID-19 shortfalls - Yahoo.com

Thursday panel to address Purdue Village decommissioning - Exponent.com

NCAA 'expected to act' on name, image and likeness proposals next month - Yahoo.com

Purdue Softball: Three players earned All-Big Ten honors - Exponent.com

Ohio State athletic director Gene Smith gets contract extension - ColumbusDispatch.com

Bradley crowned individual champion at NCAA Regional; Weiler finishes 10th - PurdueSports.com

Purdue Women's Soccer: Julia Ware set to transfer to Notre Dame - Exponent.com

Boilermakers travel to the Twin Cities for final road trip - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dennis O'Connor (1945) Offensive End, Football

John Ernst (1958) Defensive Tackle, Football

Mike Farris (1958) Linebacker, Football

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