University Book Store Headlines: 5.20.2021

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com GoldandBlack.com chat recap - GoldandBlack.com Yea or nay: Prominent men's coaches in line to potentially follow Jay Wright into Basketball Hall of Fame - CBSSports.com Overtime Elite building basketball facility in Atlanta for top prep players - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Ohio offensive lineman Shane Keenan a potential Purdue target - GoldandBlack.com Rumor Mill: Transfer tracker - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

P Brooks Cormier, three offensive linemen no longer on team - GoldandBlack.com DT Steven Faucheux is in the transfer portal - GoldandBlack.com Early returns on season ticket sales show fans eager to return to Ross-Ade - GoldandBlack.com Transfer tracker: Defensive line - GoldandBlack.com 100 days to college football: Players, storylines and coaching debuts we're all waiting for - ESPN.com South Carolina plans for 100 percent capacity - ESPN.com Ranking the top 25 Power Five college football coaches entering the 2021 season - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Duke hires Nina King as first woman of color to serve as athletic director - Yahoo.com COVID, cancellations, calls for social justice: Kevin Warren's early experiences as Big Ten commish went beyond sports - SportingNews.com SEC makes one-time $23M payment to schools to help cover COVID-19 shortfalls - Yahoo.com Thursday panel to address Purdue Village decommissioning - Exponent.com NCAA 'expected to act' on name, image and likeness proposals next month - Yahoo.com Purdue Softball: Three players earned All-Big Ten honors - Exponent.com Ohio State athletic director Gene Smith gets contract extension - ColumbusDispatch.com Bradley crowned individual champion at NCAA Regional; Weiler finishes 10th - PurdueSports.com Purdue Women's Soccer: Julia Ware set to transfer to Notre Dame - Exponent.com Boilermakers travel to the Twin Cities for final road trip - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dennis O'Connor (1945) Offensive End, Football John Ernst (1958) Defensive Tackle, Football Mike Farris (1958) Linebacker, Football