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University Book Store Headlines: 6.06.2022

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PURDUE BASKETBALL

2022 NBA Draft: Arizona, Gonzaga and Kansas among winners and losers from underclassmen deadline - CBSSports.com

E.J. Liddell could be steal of the draft - CBSSports.com

Big 12 boasts $426M revenue; new commissioner expected to be hired in mid-July - ESPN.com

Izzo adds former guard Thomas Kelley to Michigan State staff - Yahoo.com

Iowa reportedly set to square off against Duke in the 2022 Jimmy V Classic - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Three Thoughts From The Weekend: Charlie Jones, point guards and more - GoldandBlack.com

Sources: Iowa grad transfer return man will commit to Purdue - GoldandBlack.com

Projecting college football win totals - Yahoo.com

Cardinals' Kingsbury: Fans are going to see 'different side' of Rondale Moore in 2022 - Azcentral.com

As Purdue recruits make official visits, Name, Image and Likeness can't be avoided - JCOnline.com

Notre Dame to update victory song's lyrics to include 'daughters' - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Monday Morning Recruiting Review: Weekend 1 Officials - GoldandBlack.com

Purdue adds 'hard-nosed,' athletic Ohio linebacker Owen Davis - GoldandBlack.com

Primer: June's first football official visit weekend - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers Wrap Up Action at U23 World Team Trials - PurdueSports.com

Louisville makes Josh Heird full-time athletic director - ESPN.com

Lafayette man faces 16 charges after videos surface - Exponent.com

3 Advance to Day 2 of U23 World Team Trials - PurdueSports.com

McCutcheon's Chloe Chicoine, Purdue's Raven Colvin named to U21 national volleyball team - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Marion Isom (1962) Tailback, Football

Nick Mamula (1970) Center, Football

Brandon Johnson (1980) Defensive Tackle, Football

Gene Mruczkowski (1980) Center, Football

Frank Duong (1986) Safety, Football

DeVarro Greaves (1989) Linebacker, Football

Whitney Bays (1992) Forward/Center, Women's Basketball

April Wilson (1994) Guard, Women's Basketball

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