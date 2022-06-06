University Book Store Headlines: 6.06.2022

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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE RECRUITING
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OLYMPIC/OTHER
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Marion Isom (1962) Tailback, Football
Nick Mamula (1970) Center, Football
Brandon Johnson (1980) Defensive Tackle, Football
Gene Mruczkowski (1980) Center, Football
Frank Duong (1986) Safety, Football
DeVarro Greaves (1989) Linebacker, Football
Whitney Bays (1992) Forward/Center, Women's Basketball
April Wilson (1994) Guard, Women's Basketball
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