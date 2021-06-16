University Book Store Headlines: 6.16.2021

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PURDUE BASKETBALL
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Robbie Hummel joins Purdue's Men of Mackey for The Basketball Tournament - JCOnline.com
Two months in, Lutz building TAMU-CC basketball program - Kristiv.com
PURDUE RECRUITING
Camden Heide commits to Purdue - GoldandBlack.com
Analysis: Camden Heide's commitment to Purdue - GoldandBlack.com
Cross Watson's coach: Purdue getting 'smart, athletic' player - GoldandBlack.com
Four-star Wayzata guard Camden Heide picks Purdue - StarTribune.com
Purdue official visit seals commitment for Minnesota wing Camden Heide - JCOnline.com
Official Visit Update: Defensive tackle Enyce Sledge - GoldandBlack.com
How past coaches fared replacing legends - CBSSports.com
Bracketology - ESPN.com
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PURDUE FOOTBALL
The B1G picture: Players to keep an eye on - Rivals.com
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Bo Schembechler's family claims coach didn't know of doctor's abuse, contradicting his son - Yahoo.com
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OLYMPIC/OTHER
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Brian Jackson (1966) Fullback, Football
Ryan Sadkowski (1996) Long Snapper, Football
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