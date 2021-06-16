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University Book Store Headlines: 6.16.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Hummel glad to be back in a Gold and Black uniform - GoldandBlack.com

Robbie Hummel joins Purdue's Men of Mackey for The Basketball Tournament - JCOnline.com

Two months in, Lutz building TAMU-CC basketball program - Kristiv.com

PURDUE RECRUITING

Camden Heide commits to Purdue - GoldandBlack.com

Analysis: Camden Heide's commitment to Purdue - GoldandBlack.com

Cross Watson's coach: Purdue getting 'smart, athletic' player - GoldandBlack.com

Four-star Wayzata guard Camden Heide picks Purdue - StarTribune.com

Purdue official visit seals commitment for Minnesota wing Camden Heide - JCOnline.com

Official Visit Update: Defensive tackle Enyce Sledge - GoldandBlack.com

How past coaches fared replacing legends - CBSSports.com

Bracketology - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

The B1G picture: Players to keep an eye on - Rivals.com

12 QB-prospect matchups we can't wait for this season - Yahoo.com

Bo Schembechler's family claims coach didn't know of doctor's abuse, contradicting his son - Yahoo.com

Three-Point Stance: Expanded playoff, teams that waste talent - Rivals.com

College Football Playoff expansion may prove surprising - CBSSports.com

Pair of Senators slam CFP expansion recommendation, call it a 'cash grab' - Yahoo.com

Ex-Wisconsin, Cardinals DE Thomas Burke arrested after allegedly sexually assaulting young girl - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue Memorial Union undergoing renovation - InsideIndianaBusiness.com

Trustees approve naming of facilities, program - Purdue.edu.com

Nine Boilermakers earn All-America honors - PurdueSports.com

What is Purdue's mandatory retirement policy? - Exponent.com

Two shot Saturday night at W.L. apartments - Exponent.com

Hollman hired as Purdue Spirit Coordinator/Head cheer coach - PurdueSports.com

Purdue volleyball's team culture brought back Caitlyn Newton and Jena Otec - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Brian Jackson (1966) Fullback, Football

Ryan Sadkowski (1996) Long Snapper, Football

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