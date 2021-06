University Book Store Headlines: 6.16.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Hummel glad to be back in a Gold and Black uniform - GoldandBlack.com Robbie Hummel joins Purdue's Men of Mackey for The Basketball Tournament - JCOnline.com Two months in, Lutz building TAMU-CC basketball program - Kristiv.com

PURDUE RECRUITING

Camden Heide commits to Purdue - GoldandBlack.com Analysis: Camden Heide's commitment to Purdue - GoldandBlack.com Cross Watson's coach: Purdue getting 'smart, athletic' player - GoldandBlack.com Four-star Wayzata guard Camden Heide picks Purdue - StarTribune.com Purdue official visit seals commitment for Minnesota wing Camden Heide - JCOnline.com Official Visit Update: Defensive tackle Enyce Sledge - GoldandBlack.com How past coaches fared replacing legends - CBSSports.com Bracketology - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

The B1G picture: Players to keep an eye on - Rivals.com 12 QB-prospect matchups we can't wait for this season - Yahoo.com Bo Schembechler's family claims coach didn't know of doctor's abuse, contradicting his son - Yahoo.com Three-Point Stance: Expanded playoff, teams that waste talent - Rivals.com College Football Playoff expansion may prove surprising - CBSSports.com

Pair of Senators slam CFP expansion recommendation, call it a 'cash grab' - Yahoo.com Ex-Wisconsin, Cardinals DE Thomas Burke arrested after allegedly sexually assaulting young girl - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue Memorial Union undergoing renovation - InsideIndianaBusiness.com Trustees approve naming of facilities, program - Purdue.edu.com Nine Boilermakers earn All-America honors - PurdueSports.com What is Purdue's mandatory retirement policy? - Exponent.com Two shot Saturday night at W.L. apartments - Exponent.com Hollman hired as Purdue Spirit Coordinator/Head cheer coach - PurdueSports.com Purdue volleyball's team culture brought back Caitlyn Newton and Jena Otec - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Brian Jackson (1966) Fullback, Football Ryan Sadkowski (1996) Long Snapper, Football