University Book Store Headlines: 6.25.2021

PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com Purdue ties run deep for TE recruit Charlie Kenrich - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

2021 ACC win totals, odds, picks - CBSSports.com Three-Point Stance: NIL, underappreciated players, Illinois Mt. Rushmore - Rivals.com

PURDUE BASKETBALL

Jaden Ivey and Caleb Furst both make USA Basketball's 19-U team - GoldandBlack.com Purdue's Trevion Williams returning for senior season - GoldandBlack.com Jackson glad Men of Mackey have increased Gold and Black flavor - GoldandBlack.com Purdue announces 2021-22 non-nonference schedule - PurdueSports.com Dribble Handoff: Players who can benefit most from strong 2021 NBA Draft Combine - CBSSports.com Five teams poised to bounce back in 2021-22 - CBSSports.com Michigan, Illinois, five other NCAA tournament teams among Gavitt Tipoff field - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

NCAA president Mark Emmert sets July target for interim rules to allow college athletes to be paid - ESPN.com Student-athlete committee members speak out to oppose NCAA's alternative NIL propos - SI.com Divers Bretscher, Loschiavo Recognized with Big Ten Medal of Honor - PurdueSports.com 'Swedish roots, American heritage' - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY