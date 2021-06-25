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University Book Store Headlines: 6.25.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com

Purdue ties run deep for TE recruit Charlie Kenrich - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

2021 ACC win totals, odds, picks - CBSSports.com

Three-Point Stance: NIL, underappreciated players, Illinois Mt. Rushmore - Rivals.com

PURDUE BASKETBALL

Jaden Ivey and Caleb Furst both make USA Basketball's 19-U team - GoldandBlack.com

Purdue's Trevion Williams returning for senior season - GoldandBlack.com

Jackson glad Men of Mackey have increased Gold and Black flavor - GoldandBlack.com

Purdue announces 2021-22 non-nonference schedule - PurdueSports.com

Dribble Handoff: Players who can benefit most from strong 2021 NBA Draft Combine - CBSSports.com

Five teams poised to bounce back in 2021-22 - CBSSports.com

Michigan, Illinois, five other NCAA tournament teams among Gavitt Tipoff field - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

NCAA president Mark Emmert sets July target for interim rules to allow college athletes to be paid - ESPN.com

Student-athlete committee members speak out to oppose NCAA's alternative NIL propos - SI.com

Divers Bretscher, Loschiavo Recognized with Big Ten Medal of Honor - PurdueSports.com

'Swedish roots, American heritage' - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

JUNE 25

Steve Schaefer (dec.) (1952) Offensive Guard, Football

Alex Dimarzlo (1953) Defensive Back, Football

Jerry Nichols (1953) Forward, Men's Basketball

Chris Van Eekeren (2000) Kicker, Football

Justin Jennings (1974) Guard, Men's Basketball

Tonya Kirk (1974) Forward, Women's Basketball

JUNE 26

Willis Price (1953) Forward, Men's Basketball

Jerome Sparkman (1968) Running Back, Football

Brooks Cormier (2000) Punter, Football

Steve Johnson (1971) Cornerback, Football

Mike Neal (1987) Defensive Tackle, Football

John Hart (1989) Guard, Men's Basketball

Jake Herr (1997) Punter, Football

JUNE 27

Sal Ciampi (1943) Offensive Guard, Football

Mike McVary (1955) Middle Guard, Football

Rob Flournoy (1967) Linebacker, Football

Cole Herdman (1995) Tight End, Football

Elijah Sindelar (1996) Quarterback, Football

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