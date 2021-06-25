University Book Store Headlines: 6.25.2021

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PURDUE RECRUITING
Boiling Over - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
2021 ACC win totals, odds, picks - CBSSports.com
Three-Point Stance: NIL, underappreciated players, Illinois Mt. Rushmore - Rivals.com
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PURDUE BASKETBALL
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Purdue announces 2021-22 non-nonference schedule - PurdueSports.com
Dribble Handoff: Players who can benefit most from strong 2021 NBA Draft Combine - CBSSports.com
Five teams poised to bounce back in 2021-22 - CBSSports.com
Michigan, Illinois, five other NCAA tournament teams among Gavitt Tipoff field - ESPN.com
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NCAA president Mark Emmert sets July target for interim rules to allow college athletes to be paid - ESPN.com
Student-athlete committee members speak out to oppose NCAA's alternative NIL propos - SI.com
Divers Bretscher, Loschiavo Recognized with Big Ten Medal of Honor - PurdueSports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
JUNE 25
Steve Schaefer (dec.) (1952) Offensive Guard, Football
Alex Dimarzlo (1953) Defensive Back, Football
Jerry Nichols (1953) Forward, Men's Basketball
Chris Van Eekeren (2000) Kicker, Football
Justin Jennings (1974) Guard, Men's Basketball
Tonya Kirk (1974) Forward, Women's Basketball
JUNE 26
Willis Price (1953) Forward, Men's Basketball
Jerome Sparkman (1968) Running Back, Football
Brooks Cormier (2000) Punter, Football
Steve Johnson (1971) Cornerback, Football
Mike Neal (1987) Defensive Tackle, Football
John Hart (1989) Guard, Men's Basketball
Jake Herr (1997) Punter, Football
JUNE 27
Sal Ciampi (1943) Offensive Guard, Football
Mike McVary (1955) Middle Guard, Football
Rob Flournoy (1967) Linebacker, Football
Cole Herdman (1995) Tight End, Football
Elijah Sindelar (1996) Quarterback, Football
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