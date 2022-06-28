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University Book Store Headlines: 6.28.2022

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Just 65 days to Purdue's season opener.
Just 65 days to Purdue's season opener. (Chad Krockover)

PURDUE BASKETBALL

What to know about Purdue's basketball schedule - Journal & Courier

Purdue, Ball State to host Indy hoops event - Indystar.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue FB schedule ranked 11th most difficult in Big Ten - CBS

Streets of Lafayette are the place Anthrop makes a difference - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

Purdue adds a second running back in Class of 2023 - GoldandBlack.com

Gold and Black Radio June 27 - GoldandBlack.com

Coach breakdown: Will Heldt - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

OSU's AD Smith talks about athletic departments need to take control of NIL - CBS

BOILERMAKERS BORN TODAY

Pat Conley (1943) Center, Football

Jim Bremmer (1955) Wide Receiver, Football

Brian Nicley (1975) Center, Football

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