University Book Store Headlines: 6.28.2022

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PURDUE BASKETBALL
What to know about Purdue's basketball schedule - Journal & Courier
Purdue, Ball State to host Indy hoops event - Indystar.com
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PURDUE FOOTBALL
Purdue FB schedule ranked 11th most difficult in Big Ten - CBS
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PURDUE RECRUITING
Purdue adds a second running back in Class of 2023 - GoldandBlack.com
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OSU's AD Smith talks about athletic departments need to take control of NIL - CBS
BOILERMAKERS BORN TODAY
Pat Conley (1943) Center, Football
Jim Bremmer (1955) Wide Receiver, Football
Brian Nicley (1975) Center, Football
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