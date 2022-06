University Book Store Headlines: 6.28.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Just 65 days to Purdue's season opener. (Chad Krockover)

PURDUE BASKETBALL

What to know about Purdue's basketball schedule - Journal & Courier Purdue, Ball State to host Indy hoops event - Indystar.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ORVdTOiBNYXRjaHVwcyBhcmUgc2V0IGZvciB0aGUgMjAyMiBHYXZp dHQgR2FtZXMsIGFjY29yZGluZyB0byBtdWx0aXBsZSBzb3VyY2VzLjxicj48 YnI+VmlsbGFub3ZhIGF0IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlPGJyPkluZGlhbmEgYXQg WGF2aWVyPGJyPklvd2EgYXQgU2V0b24gSGFsbDxicj5NYXJxdWV0dGUgYXQg UHVyZHVlPGJyPkJ1dGxlciBhdCBQZW5uIFN0PGJyPk5vcnRod2VzdGVybiBh dCBHZW9yZ2V0b3duPGJyPk5lYnJhc2thIGF0IFN0LiBKb2huJiMzOTtzPGJy PkRlUGF1bCBhdCBNaW5uZXNvdGE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdXY3 V2tWelRLTSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3V2N1drVnpUS008L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgSm9uIFJvdGhzdGVpbiAoQEpvblJvdGhzdGVpbikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb25Sb3Roc3RlaW4vc3RhdHVzLzE1NDE1NzMw NTI0NDU2MjIyNzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOCwgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5OiIPCdkI3wnZCE8J2QlvCdkJI6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vcHVyZHVlZ2xvYmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBwdXJkdWVnbG9iYWw8L2E+IEFubm91bmNlZCBhcyBQcmVzZW50aW5nIFNw b25zb3Igb2YgMjAyMiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jv aWxlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJGb290 YmFsbDwvYT4gU2Vhc29uIDxicj48YnI+8J+UlzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvLzFuQmRWemh5dXoiPmh0dHBzOi8vdC5jby8xbkJkVnpoeXV6PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVy VXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJV cDwvYT4g8J+aguKshu+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT3NRamc1 WnJBbyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09zUWpnNVpyQW88L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUHVyZHVlIEF0aGxldGljcyAoQFB1cmR1ZVNwb3J0cykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE1NDE0 NjY2MDM2MDIxOTg1Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNywg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYW5ueSBBbnRocm9wIGFjaGlldmVkIG9uZSBkcmVhbSBwbGF5aW5n IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJk dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8 L2E+Ljxicj48YnI+SGXigJlzIHJlYWNoaW5nIGFub3RoZXIgc2VydmluZyBh bmQgcHJvdGVjdGluZyBoaXMgaG9tZXRvd24gYXMgYSBMYWZheWV0dGUgcG9s aWNlIG9mZmljZXIuPGJyPjxicj7igJxUaGUgY2hhbmNlIHRvIGhlbHAgb3Ro ZXIgcGVvcGxlIGlzIGltcG9ydGFudCB0byBtZSwgbm8gbWF0dGVyIGhvdyBi aWcgb3Igc21hbGwuIEFuZCB0byBkbyBpdCBoZXJlIGlzIGdyZWF0LiZxdW90 OzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wTXVJRmlONzVxIj5odHRwczovL3Qu Y28vME11SUZpTjc1cTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BRZ3Fy OUpDcTUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QUWdxcjlKQ3E1PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFRvbSBEaWVuaGFydCAoQFRvbURpZW5oYXJ0MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21EaWVuaGFydDEvc3RhdHVzLzE1NDE3NTk0 ODgzNDgyNjY0OTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyOCwgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE FOOTBALL

Purdue FB schedule ranked 11th most difficult in Big Ten - CBS

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW4mIzM5O3QgQ2F0Y2ggQ2hhcmxpZSEg8J+SqCA8YnI+PGJyPkNo YXJsaWUgSm9uZXMsIPCdkIHwnZCo8J2QovCdkKXwnZCe8J2Qq/CdkKbwnZCa 8J2QpPCdkJ7wnZCrIFdSIGFuZCBuZXdjb21lciB0byB0aGUgc3F1YWQsIGlz IGEgbmFtZSB0byByZW1lbWJlciB0aGlzIHN1bW1lciBhbmQgZmFsbC4gUHJl c2Vhc29uIEFsbC1BbWVyaWNhIGF0IGtpY2sgcmV0dXJuZXIgZnJvbSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dhbHRlckNhbXBGRj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV2FsdGVyQ2FtcEZGPC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9rY1Z2SkhlbmZuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20va2NW dkpIZW5mbjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2ls ZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2ls ZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU0MTUyNDA5NzUwMjQyOTE4NT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Streets of Lafayette are the place Anthrop makes a difference - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

Purdue adds a second running back in Class of 2023 - GoldandBlack.com Gold and Black Radio June 27 - GoldandBlack.com Coach breakdown: Will Heldt - GoldandBlack.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl PC9hPiBoYXMgbGFuZGVkIGEgY29tbWl0bWVudCBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBSaXZhbHM8L2E+IDMtc3RhciBwcm9zcGVjdCBSeW5lIFNoYWNrZWxmb3Jk LCB0aGUgc2Vjb25kIHJlY2VpdmVyIGNvbW1pdCBpbiB0aGUgQ2xhc3Mgb2Yg MjAyMyBhbmQgMTJ0aCBwbGF5ZXIgb3ZlcmFsbC48YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vNHRKY0E4ZjdHbiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzR0SmNBOGY3R248L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9iNkx5VUxXVm43Ij5waWMudHdpdHRl ci5jb20vYjZMeVVMV1ZuNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2su Y29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTU0MTQ1OTY0OTI3ODQ5 MjY3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl PC9hPiBoYXMgbGFuZGVkIGl0cyBmaXJzdCBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBjb21t aXRtZW50IGluIHRoZSBDbGFzcyBvZiAyMDIzOiBMb3Vpc2lhbmEmIzM5O3Mg RXRoYW4gRmllbGRzLjxicj48YnI+SGUgaXMgdGhlIHNlY29uZCBjb21taXRt ZW50IG9mIHRoZSBkYXkgYW5kIGZvdXJ0aCBpbiB0aHJlZSBkYXlzLjxicj48 YnI+UHVyZHVlIG5vdyBoYXMgMTMgY29tbWl0bWVudHMgb3ZlcmFsbC4gRXhw ZWN0IG1vcmUgc29vbi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS3AySlhKOHRq YiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0twMkpYSjh0amI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9rWnRla2RYS1NvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20va1p0ZWtkWEtT bzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2suY29tIChAR29sZGFuZEJs YWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvbGRhbmRC bGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTU0MTQ4NTY2MTEyNzE2ODAwND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMDAlIGNvbW1pdHRlZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2ls ZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaENCYXJjbGF5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENCYXJj bGF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYUlEOU0ybUs0YSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2FJRDlNMm1LNGE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsga2V5anVh biBicm93biAoQGtleWp1YW5icm93bjIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20va2V5anVhbmJyb3duMi9zdGF0dXMvMTU0MTUxNTI0MjgyNzY1 MzEyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC/OTHER

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn46y8J+MtCBSZXBvcnRpbmcgbGl2ZSBmcm9tIExhcyBWZWdhcyBh dCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkFDREEy Mj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05BQ0RBMjI8 L2E+ISA8YnI+PGJyPlB1cmR1ZSBBdGhsZXRpY3MmIzM5OyBLYXRpZSBFZ2xv ZmYgb2ZmaWNpYWxseSBhY2NlcHRlZCBoZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9jZWZtYWZhY2lsaXRpZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGNlZm1hZmFjaWxpdGllczwvYT4gRXZlbnQgTWFuYWdlciBvZiB0aGUg WWVhciBhd2FyZC4gPGJyPjxicj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMsIEthdGllISBX YXkgdG8gcmVwcmVzZW50IGZvciB0aGUgQm9pbGVybWFrZXJzISA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vWHNLZnF1eHc5bCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1hz S2ZxdXh3OWw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIEF0aGxldGljcyAoQFB1 cmR1ZVNwb3J0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJk dWVTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE1NDE1MjA2NzYzOTMyODc2ODE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

OSU's AD Smith talks about athletic departments need to take control of NIL - CBS

BOILERMAKERS BORN TODAY